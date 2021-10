Ostrava svého soupeře porazila na esa z podání 6:2 a na body z bloků 15:3. „S výhrou jsem spokojený. Soupeř byl v prvním setu hodně nervózní a my toho využili. Pak se sice zlepšil, ale tlakem na servisu a hlavně dohrávkou zvednutých míčů jsme ho vždy přehráli,“ radoval se slovenský trenér Richard Vlkolinský ze zisku tří bodů při své domácí premiéře na lavičce Ostravy.

„Domácím docela dobře vycházelo podání, nám pomalu odcházelo všechno,“ posteskl si zlínský blokař Michal Čechmánek. Ve druhé sadě už byl jeho tým důstojnějším soupeřem. „Neměli jsme stejnou koncentraci, což byla chyba. Začali jsme maličko víc kazit podání a oni dostali side out (situace po vlastní přihrávce) zdarma,“ konstatoval smečař Dominik Fořt, který se do Ostravy vrátil v létě po pěti sezonách ve Švýcarsku.

