„Věděli jsme, že to nebude lehký zápas, ale zvládli jsme to,“ radoval se ostravský nahrávač Tomáš Jambor ze zisku tří bodů v posledním utkání letošního roku. Ten nadcházející tým zahájí 5. ledna soubojem o Final Four v domácí odvetě čtvrtfinále Českého poháru s Ústím nad Labem, kde vyhrál první zápas 3:1.

„Byli jsme si vědomi toho, že Zlín v domácím prostředí hrává velmi dobře,“ připomenul ostravský trenér Richard Vlkolinský, že domácí se drželi do poloviny první i druhé sady a ve třetí až do koncovky (20:20). „Myslím si, že rozhodl zlom v polovině druhého setu, následně jsme to zopakovali ve třetím a přidali silné emoce. Jsem rád, že jsme to zvládli v těžkém prostředí za tři body,“ byl Vlkolinský spokojen se závěrem roku.

Pomsta nevyšla: Ostrava obrala Šelmy o set, ale body zůstaly v Brně

Extraliga volejbalistů - 13. kolo:

Fatra Zlín - VK Ostrava 0:3 (-21, -18, -23)

Rozhodčí: Gall a Grabovský, čas: 90 min., diváci: 187.

Zlín: Čechmánek 9, Šulc 3, Čeketa 5, Varous 4, Adamec 8, Toman 11, libero Viceník - Lamri, Pavlovský 3, Kozak 1, Gálík. Trenér: Obdržálek.

Ostrava: Jambor 1, Jarosinski 7, Kotas 4, Dvořák 16, Fořt 12, Polynski 12, libero Sobczak - Vancl 1, Vašíček. Trenér: Vlkolinský.

Další zápasy: Black Volley Beskydy - České Budějovice 0:3 (-17, -20, -20), Lvi Praha - Kladno 1:3 (-19, -32, 21, -17), Ústí nad Labem - Brno 3:1 (-23, 22, 23, 20), Příbram - Odolena Voda 3:1 (37, 23, -22, 21), Liberec - Karlovarsko se hraje v pondělí (17, ČT sport).