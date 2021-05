„Přemýšlel jsem o zahraničním angažmá, ale i s ohledem na situaci s covidem jsem usoudil, že bezpečnější bude zůstat v Česku,“ řekl Sedláček. „I když jsem Zlíňák, považuji Ostravu za svůj mateřský klub, volejbalově jsem vyrostl právě tady. Nevím, jestli ještě někdy zažiju tak skvělou partu, ale zároveň se těším na novou sportovní i životní etapu,“ prozradil blokař.

Do Ostravy se může vrátit na začátku září. Prosadit se ale musí do užšího kádru české reprezentace pro mistrovství Evropy. „Udělám vše pro to, abych se do nominace dostal, a kdybych si i zahrál, byla by to paráda,“ svěřil se Sedláček.

Z Ostravy odchází i úspěšný trenér Jan Václavík, jeho příští působiště bude švýcarské Näfels. Nové posily ostravský klub ulovil v Polsku - z juniorského týmu Jastrzebski Wegiel přichází smečař Filip Jarosinski a blokař Mariusz Polynski.