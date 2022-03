V posledním kole základní části Ostravští v sobotu prohráli v Ústí za 68 minut hladce 0:3, ve středu už to byl velký boj. Protáhnout duel do tie-breaku mohli hosté ve 4. setu, ale mečbol za stavu 24:23 nevyužili. „Pokusíme se hodit zklamání a prohru za hlavu, protože dnes to byl z obou stran volejbal. Bylo tam míň chyb a ve smyslu toho se rozhodovalo na jednotlivých postech. Myslím, že převládala i zkušenost hráčů Ústí, přesto všechno se pokusíme připravit na odvetu doma,“ hodnotil zápas ostravský trenér Richard Vlkolinský.

Největší rozdíl mezi oběma týmy byl na podání, souboj na esa domácí vyhráli 12:3, na body z bloků 11:7. „Velké plus pro nás je koncovka čtvrtého setu, kdy jsme za nepříznivého stavu 21:24 přetlačili soupeře pěti body v řadě. To podstatné je, že jedeme do Ostravy za vedení 1:0 na zápasy pro nás,“ chtěl by kouč Ústí Lubomír Vašina rozhodnout sérii, která se hraje na dvě vítězství v pátek v Ostravě. V případě výhry domácích by pokračovala v neděli na severu Čech.

Extraliga volejbalistů - 1. zápas předkola play-off:

Ústí nad Labem - VK Ostrava 3:1 (19, -23, 18, 24)

Rozhodčí: Dmejchal a Velinov, čas: 117 min., diváci: 605. Stav série: 1:0.

Ústí: Vemič 14, Tibitanzl 14, van Solkema 17, Suda 15, Baláž 12, Srb 2, libero Kořínek - Kasan, Kobolka 1, Lank 1. Trenér: Vašina.

Ostrava: Jambor 4, Jarosinski 17, Kotas 6, Dvořák 8, Fořt 12, Polynski 6, libero Sobczak - A. Závodský, R. Závodský 1, Vašíček, Vancl. Trenér: Vlkolinský.

Další zápas: Dukla Liberec - Volejbal Brno 3:0 (26, 17, 22) - stav série: 1:0.