„Byli jsme lepší na bloku, ale vlastním nedůrazem jsme si nedohráli třetí set a trošku jsme to zdramatizovali. Musíme jednoznačně zapracovat na odstranění vlastních chyb. Není to o soupeři, ale o nás a musíme ještě navíc tlačit servisem,“ upozornil ostravský kouč Zdeněk Pommer na to, že jeho tým na body z bloků soupeře porazil 14:4, ale na esa z podání prohrál 6:12.