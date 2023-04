/FOTOGALERIE/ Doma favoritkám statečně vzdorovaly, ale ve třetím čtvrtfinále extraligy se volejbalistky TJ Ostrava nestihly v Brně ani pořádně rozkoukat. Páteční zápas i celou sérii play-off s Královým Polem prohrály 0:3 a sezona pro ně skončila.

Volejbalistky TJ Ostrava podlehly ve čtvrtfinále play-off extraligy KP Brno 0:3 na zápasy. | Foto: Český volejbalový svaz

„Soupeř nás brutálně zatáhl servisem hned od prvního balonu a my se jen těžko prosazovali. To KáPéčku vydrželo celý zápas, my jsme se nedostávali z rotací,“ vypíchl ostravský trenér Zdeněk Pommer nejsilnější zbraň domácích v pátečním duelu, který trval 65 minut.

Souboj na esa z podání Ostrava prohrála 2:13, na body z bloků 4:11. „Předvedly jsme asi nejlepší servis v celé sérii a soustředily se na každý balon. Ostrava to určitě nevzdala, což bylo vidět na začátku třetího setu,“ radovala se kapitánka Brna Daniela Digrinová z postupu do semifinále.

„Královo Pole, které je výborně poskládané, je za mě jednoznačný aspirant na zlato. Letos jsme si s ním zahráli i finále Českého poháru žen, což považuji pro Ostravu za úspěch, i když jsme taky prohráli 0:3,“ připomenul ostravský trenér Zdeněk Pommer únorový souboj v Teplicích. „Brno od začátku prosince nikdo neporazil a těmito výsledky jen potvrzuje své kvality,“ dodal kouč hostů.

„Ve čtvrtfinále by nám slušely nějaké sety a zápletky, z toho se musíme poučit. Každopádně se budeme snažit z této sezony i z nasbíraných zkušeností vytěžit co nejvíc a pokračovat v práci, kterou v Ostravě děláme,“ připomenul Zdeněk Pommer, že v základní sestavě týmu dostává každý rok šanci hodně mladých hráček.

Extraliga volejbalistek - třetí zápas čtvrtfinále play-off:

VK Královo Pole Brno – TJ Ostrava 3:0 (13, 9, 18)

Rozhodčí: Možnár a Olt, čas: 65 min., diváci: 430. Konečný stav série: 3:0.

KP Brno: Kuníková 3, Hrušecká 7, Moreno Borrero 4, Bukovská 12, Koulisiani 11, Nikolova 11, libera Digrinová a Šmardová - Pelikánová, Stojkovic 1, Rožnovjáková 2, Kamasová. Trenér: Erik Nezhoda.

TJ Ostrava: Kašparová 3, Mikelová, Jedličková 1, Skřivanová 9, Jasečková 3, Hadáčková 3, libero Jančová - Dabrowska 1, Bauerová, Chládková 2, Výtisková, Fukalová 1. Trenér: Zdeněk Pommer.