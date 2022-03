„Do zápasu jsme dobře vstoupili a v prvních dvou setech na začátku vedli, což byl náš cíl, abychom mohli tvořit svou hru. Bohužel ve střední pasáži jsme vždycky dostali několik bodů za sebou, ale nesklopili jsme hlavy. Díky tomu byly další dvě sady vyrovnané, rvali jsme se o každý balon,“ popsal dění na palubovce ve čtvrtém souboji o postup do semifinále ostravský trenér Zdeněk Pommer.

Jeho tým vítězně zakončil až třetí dějství a vyrovnaný průběh mělo do stavu 22:22 i to následující. Koncovku ale zvládl lépe Prostějov. „i za nepříznivého stavu jsme pořád maximálně bojovaly. Jen to bohužel těsně nestačilo na vítězství,“ mrzelo vyřazení z play-off ostravskou smečařku Andreu Štrbovou.

Podívejte se: Ostravské plavkyně jsou českými mistryněmi. Plzeň porazily o bod

„Holky musím pochválit, protože strašně bojovaly. A v závěru chybělo málo, aby i čtvrtý set otočily. Přesto zaslouží pochvalu za bojovnost a výkony v celé sezoně,“ konstatoval Pommer.

Prostějov se v semifinále utká s Libercem, druhou dvojici tvoří KP Brno - Olomouc.

Extraliga volejbalistek - 4. zápas čtvrtfinále play-off:

VK Prostějov - TJ Ostrava 3:1 (18, 20, -23, 22)

Rozhodčí: Trumpeš a Vachutka, čas: 111 min., diváci: 400. Konečný stav série: 3:1.

Prostějov: Bajusz 4, Fričová 16, Kvapilová 10, Šunderlíková 27, Faltínová 7, Löff 8, libero Stavinohová - Smolková 1, Meidlová. Trenér: Čada.

Ostrava: Jedličková 3, Kotlabová 18, Nečiporuka 7, Zemanová 11, Pospíšilová 2, Štrbová 18, libero Jančová - Kašparová, Jasečková, Chládková. Trenér: Pommer.