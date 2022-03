Nejdramatičtější byl pod hanáckou sítí závěr druhého dějství, ale týmu hostů k zakončení nestačily tři setboly (25:24, 26:25, 27:26) a sadu nakonec prohrál 27:29. Ostravanky to zlomilo a v té následující rozjetý Prostějov už ničím nedokázaly zastavit, uhrály pouhých 14 bodů.

Odvážná Ostrava odmítla konec sezony. Vrací se do Ústí

„Ve všech herních činnostech se nám podařilo Ostravu předčít, zejména výborným útokem. V rozhodujících momentech jsme ubránili, následně zakončili,“ radoval se domácí trenér Miroslav Čada ze srovnání série.

„Karin Šunderlíková nás dostala smečovaným servisem. Vůbec jsme ho neodpřihrávali, navíc se nám pak nepovedlo dohrát ani koncovku vyrovnaného druhého setu v závěrečné přetahované. Dnešní porážku musíme hodit za hlavu a do dalšího zápasu se zlepšit. Série je nerozhodná a jede se dál,“ upozornil kouč Ostravy Zdeněk Pommer na to, že čtvrtfinále se hraje na tři vítězství a ve čtvrtek od 17 hodin pokračuje v hale ve Varenské ulici. Do Prostějova se vrátí v neděli.

Extraliga volejbalistek - 2. utkání čtvrtfinále play-off:

Prostějov - TJ Ostrava 3:0 (19, 27, 14)

Rozhodčí: Horký a Ištvanech, čas: 81 min., diváci: 350.

Stav série: 1:1.

Prostějov: Bajusz, Fričová 13, Kvapilová 4, Šunderlíková 22, Faltínová 14, Loff Da Silva 11, libero Stavinohová - Smolková. Trenér: Čada.

Ostrava: Nečiporuka 9, Jedličková 3, Kotlabová 12, Štrbová 7, Zemanová 6, Kašparová 1, libero Jančová - Jasečková, Chládková, Pospíšilová 1, Bauerová. Trenér: Pommer.

Další utkání: Olymp Praha - KP Brno 1:3 (23, -21, -19, -19) - stav série: 0:2. Dukla Liberec - Sokol Frýdek-Místek 0:3 (20, 11, 14) - stav série: 2:0.