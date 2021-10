Ostrava v něm nezvládla jen druhé dějství. „Dost jsme polevily a myslely si, že se to uhraje samo. Vzpamatovaly jsme se až po prohře v druhém setu. Jsem ráda, že jsme si odvezly tři body,“ oddechla si ostravská smečařka Andrea Štrbová, která se 17 body táhla svůj tým za třetím vítězstvím v sezoně.

První set vyhrály 25:9! „Dostaly jsme pěknou ledovou sprchu,“ konstatovala frýdecko-místecká kapitánka Michaela Hadáčková. „Ve druhém setu jsme se ale zvedly, začaly přihrávat a set dotáhly do vítězného konce. Bohužel v koncovce třetího setu jsme udělaly hloupé chyby, které Ostrava potrestala,“ vrátila se Hadáčková k průběhu zápasu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.