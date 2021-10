Poprvé v tomto ročníku extraligy volejbalistky TJ Ostrava neuspěly, po sedmi výhrách padly v sobotním 8. kole pod Ještědem. Po dvouhodinové bitvě dvou neporažených týmů podlehly domácí Dukle Liberec 2:3. V zápase přitom vedly 2:1 na sety.

„Soupeř nás celé utkání dobře tlačil a my měly co dělat, abychom ho vyhrály. Jsem hrozně šťastná, že jsme to nakonec dokázaly a udržely si první místo v tabulce,“ radovala se kapitánka Dukly Veronika Dostálová.