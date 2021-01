/FOTOGALERIE/ Před týdnem porazily na domácí palubovce Olomouc 3:2, ale v sobotu na Hané se to volejbalistkám TJ Ostrava nepodařilo zopakovat. V 8. kole extraligy s favoritem prohrály 1:3.

Utkání 8. kola volejbalové extraligy žen: VK UP Olomouc - TJ Ostrava, 23. ledna 2021 v Olomouci. | Foto: Deník / Pavel Netolička

„Byl to vyrovnaný zápas od začátku až do konce. Oba týmy předvedly dobrý výkon, rozhodly jen maličkosti. Nám se dvakrát podařilo špatně rozehraný set v půlce otočit a koncovku dohrát. To podle mě bylo rozhodující,“ usmíval se olomoucký trenér Petr Zapletal.