„Olymp nás perfektně zatlačil servisem a o tom to bylo. Snažily jsme se tlačit, ale tím, že jsme měly horší přihrávku, tak to moc nešlo. Soupeř si to nádherně rozhazoval na síti a my měly náročnější obranu,“ dodala kapitánka týmu Andrea Štrbová. Ve čtvrtfinále Ostrava narazí na pátý Prostějov. Sérii na tři výhry začíná v pátek od 17 hodin doma, druhý zápas se hraje na Hané 21. března.

Extraliga volejbalistek - 27. kolo:

Olymp Praha - TJ Ostrava 3:1 (-20, 14, 23, 15)

Rozhodčí: Poláček a Nedbálek, čas: 137 min., diváci: 200.

Olymp: Neumannová 11, Brancuská 11, Kopáčová 16, Kalhousová 5, Šimáňová 17, Smutná 3, libero Pešková - Virtová 2, Šmídová 1. Trenér: Mitáč.

Ostrava: Nečiporuka 7, Jedličková 3, Kotlabová 12, Štrbová 11, Zemanová 11, Pospíšilová 5, libero Jančová - Kašparová, Jasečková 3, Bauerová. Trenér: Pommer.

Další zápasy: Prostějov - Šelmy Brno 1:3 (-19, -18, 18, -23), Přerov - Olomouc 0:3 (-14, -16, -26), Šternberk - KP Brno 0:3 (-19, -16, -19), Sokol Frýdek-Místek - Dukla Liberec 1:3 (-14, -21, 23, -20).

Čtvrtfinálové dvojice: Liberec (1.) - Sokol Frýdek-Místek (8.), KP Brno (2.) - Olymp Praha (7.), Olomouc (3.) - Šelmy Brno (6.), TJ Ostrava (4.) - Prostějov (5.). Série play-off na tři vítězství začínají v pátek 18. března.

Sezona končí pro předposlední Šternberk a poslední Přerov, nesestupuje nikdo.