Od druhé sady už měla Dukla jasně navrch. „Chvíli nám trvá, než vytáhneme nohy z autobusu,“ usmála se univerzálka hostů Nikola Kvapilová, která byla s 24 body nejlepší hráčkou utkání. „Důležitý byl první set,“ oddechl si po vítězství liberecký trenér Libor Gálík. „Trošku nám něco chybělo v útočné fázi, ale byli jsme vynikající na bloku a myslím si, že si to holky odpřihrávaly,“ připomenul Gálík, že souboj na body z bloků jeho tým vyhrál 13:6. Na esa z podání ale vyhrála Ostrava 6:2.

„Liberec nás trošku zatlačil, ale my dnes hráli hrozně vlažně a ustrašeně, to proti prvnímu týmu nejde. Nesložili jsme lehké balony a nepomohli si ze snadných situací. Do budoucna musíme makat, věřit tomu, co trénujeme, a hrát s větším nasazením,“ označil ostravský trenér Zdeněk Pommer největší slabiny svého týmu.

Extraliga volejbalistek - dohrávka 21. kola:

TJ Ostrava - Dukla Liberec 0:3 (-22, -18, -14)

Rozhodčí: Kubinec a Grabovský, čas: 64 min., diváci: 120.

Ostrava: Nečiporuka 8, Zemanová 3, Pospíšilová 2, Štrbová 11, Jedličková 5, Kotlabová 12, libero Jančová - Kašparová 2, Jasečková, Bauerová, Chládková. Trenér: Pommer.

Liberec: P. Kojdová 7, Blažková 4, Kvapilová 24, Nová 8, Kohoutová 11, Skrypak 3, libero Dostálová - Kolářová, Šulcová, Bartošová. Trenér: Gálík.