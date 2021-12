Domácí tým zlomil neúspěšný závěr úvodního dějství. V jeho průběhu vedl až o sedm bodů, ale pak svůj náskok 20:16 a 23:21 nevyužil. „Z nepochopitelných důvodů jsme přestali hrát a začali se bát o výsledek místo toho, abychom dotáhli první set. Zápas by pak vypadal úplně jinak,“ zlobil se Zdeněk Pommer, kouč Ostravy.

Překvapení na severu: Ostrava agresivním podáním zaskočila v poháru Ústí

„Neuchránily jsme si vítězství v prvním setu, prohrály jsme ho o dva body a potom se to s námi táhlo až do konce. Soupeř více tlačil servisem, my si ho neodpřihrávaly a udělaly moc chyb v útoku,“ smutně přiznala ostravská smečařka Andrea Štrbová po čtvrté porážce v extralize.

„Soupeř nás zatlačil servisem a my si v těžších chvílích neumíme pomoct,“ vysvětlil Pommer. Na esa z podání jeho tým podlehl Šelmám 2:10. „Musíme zabojovat s nepříznivým výsledkem. Pokud uděláme dvě tři chyby, jede se dál a set podle mě nekončí,“ konstatoval trenér TJ Ostrava, které v tabulce patří druhá příčka, Šelmy jsou se ztrátou 11 bodů šesté.

Bez Březiny i diváků. Krasobruslaři bojují na Slovensku o české medaile

„Po trochu pomalejším začátku, jsme začali výborně hrát v útoku po kůlech a dobře podávali. K tomu jsme připojili dobrou obranu poté, co se soupeř dostal pod tlak. Mám pocit, že jsme v lize odehráli možná nejlepší utkání,“ měl radost z tříbodového vítězství trenér Brna Ondřej Boula. V sobotu se spolu oba týmy utkají znovu v 18. kole extraligy, výhodu domácí haly budou mít tentokrát Šelmy.

Extraliga volejbalistek - dohrávka 9. kola:

TJ Ostrava - Šelmy Brno 0:3 (-24, -16, -22)

Rozhodčí: Peloušek a Možnár, čas: 78 min., diváci: 50.

Ostrava: Štrbová 3, Jedličková 3, Kotlabová 9, Nečiporuka 6, Zemanová 4, Pospíšilová 3, libero Jančová - Kašparová 1, Jasečková 4, Bauerová 2, Chládková, Fukalová 4. Trenér: Pommer.

Brno: Mokrá 1, Pluhařová 7, Podhrázká 4, Borovcová 12, Komárková 18, Širůčková 12, libero Chevalierová - Benediktová, Mikysková 1, Nováková. Trenér: Boula.