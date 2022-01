OBRAZEM: Frýdek-Místek vzdoroval jen set. Pak derby ovládla Ostrava

Ostrava dominovala na podání, soupeřky porazila na esa 11:6 a na body z bloků 9:2. „Na začátku druhého setu nás soupeř zatlačil, ale my jsme to ustály, mohly jsme si tak něco vyzkoušet ke konci a jsme za to rády. Těšíme se na televizní utkání s Libercem, na které bych chtěla pozvat diváky,“ připomenula ostravská smečařka Andrea Štrbová, že další zápas hrají před kamerami ČT sport až v pondělí 24. ledna, kdy v hale ve Varenské ulici přivítají od 17 hodin vedoucí Liberec.

OBRAZEM: Florbalisty Vítkovic si holky dobírat nebudou. V poháru zařídili double

Extraliga volejbalistek - dohrávka 19. kola:

TJ Ostrava - Sokol Šternberk 3:0 (16, 19, 18)

Rozhodčí: Peloušek a Velinov, čas: 72 min., diváci: 77.

Ostrava: Nečiporuka 4, Zemanová 9, Pospíšilová 5, Štrbová 16, Jedličková 10, Kotlabová 6, libero Jančová - Kašparová 2, Bauerová, Chládková 1, Jasečková 2. Trenér: Pommer.

Šternberk: Krmendyová 6, Ramajová 2, Lazárková 8, Kamidinová 1, N. Látalová 15, Z. Látalová 4, libero Slavíková - Kořínková 3. Trenér: Drešl.