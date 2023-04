/FOTOGALERIE/ Věřily, že čtvrtfinále extraligy v domácí hale srovnají, ale po porážce v Brně volejbalistky TJ Ostrava podlehly Královu Poli i v úterý pod svou sítí 0:3. V sérii play-off prohrávají 0:2 na zápasy a hrozí jim konec sezony. Třetí duel se hraje v pátek na jihu Moravy.

Volejbalistky TJ Ostrava ve druhém čtvrtfinále play-off extraligy podlehly doma KP Brno 0:3 a v sérii prohrávají 0:2 na zápasy. | Foto: TJ Ostrava/Oldřich Holcman

„Myslím si, že nám dnes chybělo trošku štěstíčka v koncovkách. Zápas by si rozhodně zasloužil víc než tři sety,“ vrátila se univerzálka a kapitánka domácího týmu Sandra Skřivanová k naprosto vyrovnaným dvěma sadám. „Myslím si, že Ostrava předvedla nejlepší utkání nejen v sérii, ale možná i za celou sezonu, co proti sobě hrajeme. Druhý a třetí set se rozhodly až v posledních míčích a dnes možná vyhrál ten trošku šťastnější,“ vysekl kouč Králova Pole Erik Nezhoda poklonu domácím volejbalistkám.

Ostrava se v Brně rozjela pozdě a ve čtvrtfinále ztrácí. Teď ale hraje doma

„Byl to boj do poslední výměny. Víme, že se Ostrava nikdy nevzdává, proto jsme už před utkáním tušily, že to bude asi jeden z nejtěžších zápasů celé série, ať bude jakkoliv dlouhá. Bylo tady hodně fanoušků, bubny a velký rachot, na což jsme si musely chvíli zvykat. Za druhou výhru jsme moc rády.“ oddechla si kapitánka hostů Daniela Digrinová.

„Holky nesmírně bojovaly, ale Brno si pomohlo v těžkých chvílích servisem, a naopak my jsme nebyli propojení, neskládali jsme některé balony a dostali nějaká esa,“ připomenul ostravský trenér Zdeněk Pommer, že souboj na přímé body z podání jeho tým prohrál 3:8, na bloky byl vyrovnaný 7:7.

Sokolky chtěly doma ukázat víc, ale nevyšlo to. V Liberci se pokusí o nemožné

„Kdybychom to dotáhly do tie-breaku, rozhodně by nám to slušelo více. Je to škoda, v koncovkách rozhodly detaily, naše nedůraznost na příjmu i v útoku,“ mrzela Sandru Skřivanovou domácí prohra 0:3. „Věřím, že nás to v Brně vybičuje k ještě lepšímu výkonu a sérii protáhneme,“ dodala zkušená kapitánka.

„Chce to důraz na jednotlivé činnosti a stále musíme věřit. V Brně to bude těžké, ale my se jedeme porvat a zkusit zabrat v koncovkách, uhrát nějaké sety a dostat utkání do vítězného konce,“ naznačil trenér Zdeněk Pommer recept na to, aby série play-off pokračovala v pondělí 3. dubna v Ostravě.

Vyšlo to jako v pohádce, vyznal se kouč Vítkovic Holaň. Štval ho rasismus

Extraliga volejbalistek - druhý zápas čtvrtfinále play-off:

TJ Ostrava – VK Královo Pole Brno 0:3 (-17, -23, -23)

Rozhodčí: Peloušek a Ostranský, čas: 82 min., diváci: 250. Stav série: 0:2.

TJ Ostrava: Mikelová 7, Jedličková 8, Skřivanová 13, Dabrowska 3, Hadáčková 6, Výtisková 1, libero Jančová - Chládková, Bauerová, Jasečková 1, Kašparová 3. Trenér: Zdeněk Pommer.

KP Brno: Kuníková 3, Hrušecká 7, Moreno Borrero 3, Bukovská 15, Koulisiani 8, Nikolova 19, libero Digrinová - Kamasová 4, Pelikánová, Rožnovjaková 2, Stojkovič. Trenér: Erik Nezhoda.