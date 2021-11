„Z naší strany šlo o nejkvalitnější utkání v této sezoně. Fanoušci viděli výborný volejbal se spoustou atraktivních výměn i s mnoha skvělými individuálními výkony. Celkově to byl nesmírně vyrovnaný zápas plný zvratů na obě strany,“ konstatoval kouč Hanaček Miroslav Čada po výhře 3:2.

Ostrava mohla získat hned úvodní dějství, vedla v něm 24:20, ale ani jeden ze čtyř setbolů v řadě neproměnila. Po sedmatřiceti minutách se v jeho dramatické koncovce s celkem osmi setboly hostů a šesti domácího celku radoval Prostějov. „Od druhého setu se soupeř zvedl, všechno přihrával za jedna a to pro nás bylo těžké,“ označila nahrávačka Hanaček Simona Bajusz důvod, proč byly další sady v režii Ostravy.

Jenže ve 4. setu Ostrava za stavu 24:23 nevyužila mečbol, Prostějov skóre otočil a zápas protáhl do tie-breaku. „Rozhodla naše týmovost,“ radoval se domácí trenér Čada ze zvratu v utkání. Prostějov tak Ostravě oplatil porážku 1:3 ze 2. kola extraligy. „Hrali jsme dneska strašně. Neubránili jsme jednu hráčku Prostějova a odvedli hodně nezodpovědný výkon. Víc k tomu nemám co říct,“ těžce hledal slova ostravský trenér Zdeněk Pommer.

„Byly jsme jako ospalé, celou dobu se nemohly emocemi pořádně dostat do zápasu. Nebylo to z naší strany psychicky dobře zvládnuté, možná hrál roli i přechod z jedné značky míčů na jinou, hlavně na servisu, který nám často létal do autu,“ připomenula smečařka Andrea Štrbová, že TJ Ostrava ve středu doma porazila švýcarský Schaffhausen 3:0 a postoupila do 2. kola evropského Challenge Cupu.

Extraliga volejbalistek - 11. kolo:

Prostějov - TJ Ostrava 3:2 (33, -18, -22, 25, 12)

Rozhodčí: Horký a Pítr, čas: 143 min., diváci: 280.

Prostějov: Bajusz 4, Fričová 27, Kvapilová 5, Beránková 18, Smolková 10, Löff 13, libero Stavinohová - Dvořáčková, Kožoušková 1. Trenér: Čada.

Ostrava: Jedličková 10, Kotlabová 17, Nečiporuka 14, Zemanová 14, Kašparová 2, Štrbová 18, libero Jančová - Pospíšilová 4, Jasečková 5, Chládková. Trenér: Pommer.

Další zápasy: Olomouc - Přerov 3:0 (22, 18, 20), Sokol Frýdek-Místek - Šternberk 0:3 (-19, -12, -23), Šelmy Brno - Liberec 3:1 (27, -10, 23, 30), KP Brno - Olymp Praha se hraje v pondělí 8. listopadu od 19.30 hod. (ČT sport).