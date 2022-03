Co podle něj rozhodlo? „Maličkosti. Ve čtvrtém setu jsme to dohrát, ale Karin Šunderlíková nás rozstřílela podáním. Takže jsme šli do tie-breaku, kde jsme tahali za kratší konec, ale vůlí a bojovností jsme ho otočili v náš prospěch,“ dodal domácí kouč.

Čtvrtfinále play-off se hraje na tři vítězství a pokračuje v pondělí na Hané, do Ostravy se série vrátí ve čtvrtek 24. března. „Domácí byli v tie-breaku o trochu šikovnější, vyřešili tam těžké míče, kdežto my ne, a to rozhodlo,“ konstatoval Miroslav Čada, trenér Prostějova.

Podívejte se: Na parketu pod vysokou pecí zářily krásné tanečnice. Plnily si sen

Extraliga volejbalistek - 1. zápas čtvrtfinále play-off:

TJ Ostrava - Prostějov 3:2 (23, -21, 22, -17, 13)

Rozhodčí: Kubinec Jan - Kovář, čas: 135 min., diváci: 250. Stav série: 1:0.

Ostrava: Nečiporuka 7, Jedličková 12, Kotlabová 23, Štrbová 9, Zemanová 14, Pospíšilová 3, libero Jančová - Bauerová 1, Jasečková 1, Kašparová 4. Trenér: Pommer.

Prostějov: Kvapilová 6, Šunderlíková 24, Faltínová 19, Loff da Silva 10, Bajusz 1, Fričová 21, libero Stavinohová - Kožušková, Meidlová, Dvořáčková. Trenér: Čada.

Další zápasy: Olomouc - Šelmy Brno 3:0 (18, 18, 22), KP Brno - Olymp Praha 3:2 (-25, -23, 23, 20, 16), Liberec - Sokol Frýdek-Místek 3:0 (7, 14, 13).