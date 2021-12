Přímý souboj o druhé místo v tabulce ale nebyl jednoznačnou záležitostí, třetí Královo Pole vzdorovalo Ostravě v každé sadě a tu třetí dokonce získalo. „Proti velice dobrému soupeři jsme se nedokázali dostat do naší hry a pohody. Důležité je, že holky bojovaly, a z tohoto utkání se zkusíme odrazít dále,“ připomenul kouč Brna Richard Wiesner, že oba týmy se spolu znovu střetnou v prvním zápase 3. kola Českého poháru v úterý 7. prosince v Ostravě.

Taktika nevyšla. Solnického vyřadila v Praze turnajová jednička z Francie

„Náš výkon hodnotím pozitivně. Řekly jsme si, že musíme do každého setu nastoupit od začátku, což se nám podařilo. Ve třetím jsme sice zaváhaly, ale to nevadí, tři body jsme si odnesly a udržely druhé místo v tabulce,“ radovala se ostravská smečařka Andrea Štrbová. „Holkám patří dík, protože Brno bylo na tom před utkáním stejně bodově jako my, takže výborné vítězství doma a doufám, že na to navážeme hned v sobotu,“ upozornil trenér TJ Ostrava Zdeněk Pommer, že jeho tým v 16. kole extraligy čeká souboj v Praze s Olympem.

Basketbalistky SBŠ vyrazily k Baltu. Čeká je Evropská liga a nové zkušenosti

Extraliga volejbalistek - dohrávka 10. kola:

TJ Ostrava - KP Brno 3:1 (19, 25, -15, 18)

Rozhodčí: Dmejchal a Lenert, čas: 102 min., diváci: 100.

Ostrava: Nečiporuka 8, Zemanová 4, Pospíšilová 4, Štrbová 15, Jedličková 11, Kotlabová 12, libero Jančová - Kašparová, Bauerová 1, Chládková. Trenér: Pommer.

Brno: Koulisiani 11, Sweet 12, Pavlíková 6, Hrušecká 11, Moreno 8, Bukovská 3, libero Digrinová - Judlová, Jelínková 14, Vystrčilová, Pavlicová, Kamasová. Trenér: Wiesner.