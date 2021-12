Na esa z podání Ostrava podlehla Dukle 6:8 a na body z bloků 6:10. „Rozhodla koncovka prvního setu, kdy jsme nechytli začátek. Ale dobře jsme soupeře dojeli a měli uhrát i závěr, zápas by se možná vyvíjel jinak,“ vrátil se Pommer k průběhu úvodní sady, v níž Ostrava prohrávala až o pět bodů. Nepříznivý stav 19:24 ale dokázala srovnat na 24:24, jenže poslední dva body zařídila liberecká Kvapilová.

Zpátky na zem! Ostrava poprvé doma padla. Podívejte se, kdo ji porazil

„I když jsme velký náskok ztratili, uhráli jsme důležitou koncovku a v dalších setech jsme ty bodovky potvrdili. Podali jsme výborný výkon, hlavně v obraně v poli,“ radoval se kouč hostů Libor Gálík z tříbodové výhry a návratu Dukly s exostravskými hráčkami Petrou Kojdovou a Michaelou Nečasovou na první místo tabulky, ze kterého sesadila své sobotní soupeřky.

„Škoda prvního setu, kdybychom ho obrátily, mohlo to být teoreticky jinak, ale na to se nehraje. Takto by neměl vypadat boj prvního celku s druhým, ale čekají nás ještě dva zápasy, na které se musíme soustředit a počkáme si na odvetu s Libercem,“ zůstala bojovně naladěná Andrea Štrbová, smečařka a kapitánka Ostravy. Tu do konce roku čekají ještě dvě utkání se Šelmami - v dohrávce 9. kola extraligy je ve čtvrtek od 17 hodin přivítá pod svou sítí a v 18. kole extraligy nastoupí v sobotu v Brně.

Extraliga volejbalistek - 17. kolo:

TJ Ostrava - Dukla Liberec 0:3 (-24, -15, -12)

Rozhodčí: Trumpeš a Kavala, čas: 69 min., diváci: 150.

Ostrava: Nečiporuka 3, Zemanová 5, Pospíšilová, Štrbová 2, Jedličková 6, Kotlabová 16, libero Jančová - Kašparová, Jasečková 10, Bauerová, Chládková 1. Trenér: Pommer.

Liberec: P. Kojdová 8, Kohoutová 7, Kvapilová 20, Nová 9, Nečasová 3, Skrypak 5, libero Dostálová - Kolářová, Šulcová 1. Trenér: Gálík.

Další zápasy: Olymp Praha - Přerov 3:0 (18, 20, 16), Šternberk - Šelmy Brno 2:3 (20, -15, -13, 22, -10), Olomouc - KP Brno 2:3 (22, -24, 18, -18, -6), Sokol Frýdek-Místek - Prostějov 0:3 (-19, -10, -16).