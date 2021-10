TJ Ostrava - UP Olomouc 3:2 (22, 22, -20, -27, 11)

„Mančaft ukázal vůli po vítězství, ze stavu 0:2 jsme se vrátili na 2:2 a rozhodoval tie-break,“ potěšil olomouckého trenéra Martina Hrocha vyrovnaný souboj na palubovce. „Ostrava ve všech setech ukázala, že má hru srovnanou a pracuje na ní hodně dlouho. My jsme dnes hráli katastroficky v obraně, zvlášť na bloku. Věděli jsme, koho máme blokovat, ale ty hráčky se nám nepodařilo zastavit, tam bych viděl největší problém,“ konstatoval kouč Hanaček.

„Bylo to jak na houpačce, měli jsme výborný vstup, bohužel jsme neudrželi koncentraci a trošku polevili. Škoda koncovky čtvrtého setu, ale tie-break jsme měli zcela pod kontrolou a zase předvedli týmový výkon. Olomouc je za mě družstvo hvězd, má spoustu cizinek a nejvyšší ambice, takže jsem rád, že jsme doma vyhráli,“ pochválil Pommer svůj mladý a bojovný kolektiv.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.