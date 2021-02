„Po dobrých začátcích, kdy jsme soupeře zatlačili, jsme přestali hrát důrazně. Vedli jsme, ale pak vymysleli dvě tři hlouposti a hned se nám to vrátilo,“ neskrýval zklamání ostravský trenér Zdeněk Pommer. „Dobře jsme bránili, ale byli nedůslední na příjmu, lehké servisy jsme neodpřihrávali,“ dodal Pommer.

Jeho tým k vítěznému setbolu dotáhl jen třetí dějství. V něm ale přišel o smečařku a kapitánku Hrdličkovou. „Došlo k rychlé změně pohybu a něco mi v už dříve operovaném koleně kleplo. Nemůžu teď úplně chodit, v pondělí mě čeká vyšetření. Doufám, že to nebude nic vážného,“ popsala bývalá reprezentantka Helena Hrdličková své zranění.

„Rozjezdy do setů máme trochu pomalejší, stále to řešíme. Možná to může být stářím nebo únavou z posilovny, ještě ráno jsme trénovali. Teď bych k tomu přičetl i zimu v hale,“ postěžoval si kouč Pražanek Stanislav Mitáč na úsporná opatření ve sportovním stánku na Varenské.

Přesto se Olymp rychle zahřál, nepříznivý průběh první i druhé sady dokázal otočit a ve čtvrté už dominoval. „Věříme si. Tým je hodně zkušený, navíc máme odehráno dost tie-breaků. Když holky mají zatáhnout, tak zatáhnou. Ale výkon mohl být výrazně lepší, dělali jsme chyby,“ kriticky konstatoval Mitáč.

Proti výsledku ale nic nenamítal. „Jsem rád, že jsme vyhráli za tři body, které nás udržují na 2. místě. V posledním kole máme Frýdek, takže je na dobré cestě, abychom z něj šli do play-off,“ poznamenal trenér Olympu.

Ostrava má příští víkend volno, poslední duel základní části s brněnskými Šelmami předehrála v listopadu (2:3) a je pátá. Ohrozit by ji mohlo šesté Královo Pole, které na ni ztrácí šest bodů a k dobru má ještě zápasy s Olomoucí a Libercem.

„Neřeším tabulku, zajímá mě výkon. Zajedeme do Polska, sehrajeme nějaké zápasy a dobře se připravíme na play-off,“ naplánoval Pommer další program. Soupeřkami páté Ostravy ve čtvrtfinále budou s největší pravděpodobností Šelmy z Brna, které jsou v tabulce čtvrté.

Extraliga volejbalistek - 11. kolo:

TJ Ostrava – Olymp Praha 1:3 (-24, -22, 23, -14)



Rozhodčí: Kubinec, Kavala, čas: 106 minut. Hráno bez diváků.

Ostrava: Pospíšilová 4, Hrdličková 8, Kalusková 10, Žarnovická 12, Štrbová 17, Nečasová 13, libera Chevalierová a Panková - Bauerová 1, Výtisková, Šmídlová, Jedličková, Zemanová, Kašparová. Trenér: Pommer.

Olymp: Šimáňová 6, Smutná 1, Hodanová 9, Purchartová 11, Kocmanová-Havlíčková 30, Komátková 16, libero Pešková. Trenér: Mitáč.