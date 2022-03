„Myslím si, že rozhodl servis a příjem, protože Ostrava dobře servírovala a rozstřílela nás, my jsme pak nebyly schopné to otočit z vysokých nahrávek. Servis jsme naopak kazily, a to rozhodlo,“ zklamaně přiznala Michaela Zatloukalová, nahrávačka Přerova.

OBRAZEM: ženy vloni rozzářily Ostravu. Za tři měsíce se běží znovu. Těšíte se?

„Připravujeme se na play-off už v podstatě pátý týden, takže jedeme dále. Ještě nás čeká utkání v Praze a pak už play-off,“ upozornil ostravský kouč na sobotní duel s Olympem. V tabulce je teď Ostrava třetí s náskokem bodu před Prostějovem, který bude hrát doma s brněnskými Šelmami.

Extraliga volejbalistek - 26. kolo:

TJ Ostrava – Volejbal Přerov 3:0 (17, 21, 10)

Rozhodčí: Horký a Ištvanech, čas: 71 min., diváci: 110.

Ostrava: Zemanová 3, Kašparová 5, Štrbová 14, Chládková 5, Kotlabová 10, Nečiporuka 12, libero Jančová - Jasečková 3, Bauerová 2, Pospíšilová, Jedličková 1, Fukalová. Trenér: Pommer.

Přerov: Hůsková 3, Dlouhá 4, Baláková 6, Semerádová 5, McClellan 7, M. Zatloukalová 4, libera Kulová, Šádková - Daňková 2, Köhlerová 5, L. Zatloukalová. Trenér: Vlček.

Další zápasy: Liberec - Šternberk 3:0 (8, 15, 15), KP Brno - Olymp Praha 3:1 (16, -18, 23, 23), Olomouc - Prostějov 1:3 (21, -33, -16, -15), Šelmy Brno - Sokol Frýdek-Místek 3:0 (11, 18, 12).