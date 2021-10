Porážka ho mrzela, ale překvapivá pro něj nebyla. „Liberec je lepší, ale pak je skupina šesti týmů, které jsou téměř stejné a kdokoliv z nich může vyhrát i prohrát s kýmkoliv. Tam to bude hodně vyrovnané,“ vyjmenoval Čada Ostravu, Olymp, Šelmy, KP Brno, Prostějov a Olomouc.

„Ostrava byla dnes lepší. Předčila nás v útoku a celkově působila jistějším dojmem. Vyšla jí koncovka třetího setu, my jsme pak trochu rezignovali,“ hodnotil zápas Miroslav Čada, staronový kouč Prostějova. „Velkou práci u soupeře odváděla Kotlabová, na naší straně se taková útočnice nenašla,“ konstatoval trenér hostů.

„Začaly jsme se více soustředit na naši hru a v poslednímu setu už jsme nedělaly chyby. Jsme rády, že jsme na domácí půdě zvládly vypjaté koncovky i za podporu diváků, kteří přišli,“ usmívala se smečařka Andrea Štrbová, nová kapitánka ostravského týmu. „Zlepšily jsme si náladu, je to dobrý vstup do sezony,“ radovala se ze zisku tří bodů Skarleta Jančová, slovenské reprezentační libero ve službách TJ Ostrava.

Čtvrteční duel rozhodl závěr 3. sady, kdy Ostrava odvrátila pět setbolů Hanaček, na druhý pokus ji za stavu 30:29 získala a tím zlomila odpor soupeřek. „Byl to boj, ale v koncovce jsme ukázali naši sílu, sehranost a radost, šli jsme si za tím,“ dodal Hanák.

„Vítězství chutná sladce, ale bylo to těžké. Po roce a půl konečně fandila plná hala, to nás možná trošku svazovalo, byli jsme nervózní,“ přiznal asistent Filip Hanák. Zastoupit musel domácího trenéra Zdeňka Pommera, který v minulém kole se žlutou a červenou kartou dostal i stopku na dvě utkání.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.