Jeho tým do duelu úspěšně vstoupil, ale po vyhraném setu další dva prohrál. „Nepochopitelně jsme přestaly hrát, soupeř nám utekl hned od začátku o dost bodů a my pak jen korigovaly skóre. Jsem ráda, že jsme se na čtvrtý set zvedly a dostaly to do tie-breaku. Měly jsme větší štěstí a vyhrály proti velmi silnému soupeři,“ usmívala se Andrea Štrbová, smečařka a kapitánka Ostravy.

Domácí tým přehrál Šelmy na body z bloků 14:10 a v esech z podání 9:7. „Vyrovnané utkání rozhodly maličkosti, možná lepší servis v koncovce,“ poznamenala zkušená nahrávačka a kapitánka hostů Soňa Nováková. „Na začátku čtvrtého setu jsme dostali čtyři esa. V tie-breaku jsme to měli ve vlastních rukách, vedli jsme 13:12, ale nedohráli jsme to. Je to lehké zklamání,“ přiznal trenér Brňanek Martin Gerža poté, co Ostrava v koncovce zkráceného pátého dějství skóre otočila na 15:13.

Ostrava je v tabulce třetí se stejným počtem 45 bodů jako čtvrtá Olomouc, s níž se utká v sobotu 19. února od 17 hodin pod domácí sítí v hale ve Varenské ulici.

Extraliga volejbalistek - 23. kolo:

TJ Ostrava - Šelmy Brno 3:2 (19, -14, -17, 23, 13)

Rozhodčí: Ištvanech a Trumpeš, čas: 118 min., diváci: 80.

Ostrava: Nečiporuka 7, Zemanová 9, Pospíšilová 4, Štrbová 10, Jedličková 6, Kotlabová 25, libero Jančová - Kašparová, Jasečková 4, Bauerová 1, Chládková. Trenér: Pommer.

Brno: Pluhařová 5, Širůčková 19, Mikysková 16, Komárková 11, Benediktová 6, Mokrá 3, libero Chevalierová - Borovcová 8. Trenér: Gerža.

Další zápasy: Olomouc - KP Brno 3:2 (24, 22, -12, -22, 13), Prostějov - Liberec 1:3 (-22, 18, -23, -24), Přerov - Sokol Frýdek-Místek 1:3 (22, -16, -9, -19), Olymp - Šternberk se hraje 1. března.