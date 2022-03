Přesto se Ostrava za stavu 0:2 zvedla, do tie-breaku ale čtvrteční duel nedotáhla. „Po vyhraném třetím setu jsme měli úplně jinak začít, to byla chyba, pak už jsme se nezmátořili. Hodíme to ale za hlavu a pojedeme v neděli bojovat do Prostějova,“ upozornil Pommer, že tým ve hře udrží jedině vítězství na Hané.

Podívejte se: Ostravské plavkyně jsou českými mistryněmi. Plzeň porazily o bod

„Byli jsme výrazně lepší v útoku i na bloku a celkově byl náš výkon jistější. Jsem rád, že toto důležité utkání jsme zvládli, soupeřky v posledních dvou zápasech neměly útočnici, která by je rozhodovala, kdežto my ano,“ srovnal trenér hostů Miroslav Čada oba celky v posledních dvou čtvrtfinálových duelech, které jeho svěřenkyně vyhrály 3:0 a 3:1.

A netají se tím, že sérii play-off na tři vítězství by rád ukončil v neděli doma. „Doufáme v to, ale jsme nachystaní na těžký boj. Není to jenom o samotném volejbale, ale i o psychice - kdo udělá v rozhodujících chvílích nějaké chyby a komu se povede šňůra bodů za sebou,“ konstatoval zkušený kouč Hanaček.

Ostravským volejbalistům skončila sezona. Cestou do Ústí ztratili odvahu

Extraliga žen - 3. zápas čtvrtfinále play-off:

TJ Ostrava - Prostějov 1:3 (-21, -18, 17, -14)

Rozhodčí: Vachutka a Horký, čas: 95 min., diváci: 160. Stav série: 1:2.

Ostrava: Kašparová, Nečiporuka 7, Jedličková 7, Kotlabová 10, Štrbová 14, Zemanová 10, libero Jančová - Pospíšilová, Chládková 1, Bauerová, Jasečková. Trenér: Pommer.

Prostějov: Bajusz, Fričová 18, Kvapilová 4, Šunderlíková 22, Faltínová 7, Loff Da Silva 13, libero Stavinohová - Smolková 2. Trenér: Čada.