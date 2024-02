„Nejedeme na Final Four s olympijskou myšlenkou zúčastnit se. Chceme bojovat a porvat se o medaile. Bude rozhodovat aktuální forma a připravenost všech týmů,“ připomenul ostravský trenér Zdeněk Pommer, že pohár je úplně jiná soutěž než extraliga.

„V Ostravě makáme na tom, abychom soupeře překvapili a vnutili mu naši hru, je ale jasné, že o totéž se bude pokoušet i Liberec. Možná do Final Four nevstupujeme v roli favorita, ale i v lize jsme už několikrát dokázali, že papírové předpoklady ne vždy platí,“ vysvětlil Zdeněk Pommer.

Jeho tým se v této sezoně utkal s Libercem dvakrát a v obou extraligových duelech mu podlehl (1:3 a 2:3), V tabulce je Ostrava pátá, Dukla třetí. „O úspěchu nebo neúspěchu rozhodne jediný semifinálový zápas. A jen na něm záleží. Neexistuje nic jako taktizování nebo přemýšlení o druhém pokusu v odvetě, jako je to u klasických pohárových zápasů,“ upozornil kouč obhájkyň stříbra.

„Na tým budu apelovat v tom smyslu, že když už jsme se dostali až do Final Four, tak musíme zabojovat a dát do každého míče maximum toho, co umíme a možná i trochu víc. Doufám, že přijedou naši fanoušci a uvidí kvalitní volejbal,“ řekl Zdeněk Pommer.

Uspět chce i Liberec. „Záležet bude na momentální formě. Určitě jsme favority semifinále, ale už jsme taky od Ostravy dostali jednu výstrahu v domácím extraligovém utkání. Navíc v této sezoně jsme měli pár problémů s týmy ze spodní části tabulky, takže se na Final Four připravujeme tak, abychom nic nepodcenili,“ prozradil Libor Gálík, trenér Dukly.