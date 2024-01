/FOTOGALERIE/ Byla to pořádná bitva na pět setů! Blíž k vítězství v ní byly volejbalistky Sokola Frýdek-Místek, které nad domácí TJ Ostrava vedly 2:1. Pátému týmu tabulky se ale povedl parádní obrat a třetí třetinu základní části extraligy nakonec odstartoval výhrou 3:2.

Utkání 19. kola volejbalové extraligy žen: TJ Ostrava - TJ Sokol Frýdek-Místek 3:2, 25. ledna 2024 v Ostravě. | Foto: TJ Ostrava/Pavel Netolička

„Diváci viděli nádherný sport, obětavý a krásný volejbal, takže za mě velká pochvala. Samozřejmě soupeři gratuluji, ale pro nás je to dnes také velké vítězství,“ upozornila trenérka Sokolek Alexandra Dedková, že získaný bod z derby posunul tým z poslední 10. příčky tabulky na 8. místo.

Ostrava v 19. kole nejvyšší české soutěže ovládla úvodní dějství a ve druhém vedla 22:21. Pak Frýdek-Místek favorita zaskočil. „Koncovka druhého setu, kdy jsme byli nedůrazní, nás rozhodila,“ přiznal domácí trenér Zdeněk Pommer poté, co závěr této sady urvaly Sokolky 27:25. A úspěšné byly i ve třetím dějství. „Zbytečně jsme povolily na servisu a potom také ve všech dalších činnostech,“ posteskla si Sanda Skřivanová, univerzálka a kapitánka Ostravy.

Fantastický zápas: Ostrava přejela Olomouc a je ve Final Four Českého poháru!

„První set byl z naší strany extrémně nervózní po těch výkonech, co jsme teď, dá se říci předváděly/nepředváděly. Poté jsme konečně začaly hrát to, co umíme,“ usmála se trenérka hostů z Frýdku-Místku Alexandra Dedková za stavu 2:1 pro její tým.

Ve čtvrté sadě se ale karta začala znovu obracet. „Bohužel nás trošku vyvedlo z míry, když se nám zranila Joyce, a nemohly jsme se zpátky chytit,“ označila bývalá reprezentační blokařka a kapitánka Sokolek Veronika Stružková důležitý moment, který hosty po ztrátě smečařky Agbolossou zastavil v rozletu.

Beskydy slaví. Po roce se znovu probojovaly do Final Four Českého poháru

„Naštěstí jsme se vzpamatovaly a ve čtvrtém setu začaly hrát naši hru. Tie-breaky jsou často o štěstí a my dnes byly ty šťastnější,“ radovala se domácí Sandra Skřivanová po zkrácené 5. sadě. Právě její eso v ní nastartovalo obrat z nepříznivého stavu 7:8 na 10:8. Pak už si Ostrava vedení pohlídala.

„Celý zápas nám moc nešel servis, takže na tom budeme muset zamakat, a srážely nás vlastní chyby v blbý čas. Na druhou stranu jsme se vrátili do zápasu a otočili jsme stav na 3:2,“ hodnotil duel kouč Zdeněk Pommer. V dalším kole Ostrava v sobotu 27. ledna nastoupí v hale Králova Pole v Brně.

„Bylo to vyhrocené derby a tahanice o každý bod. Mrzí mě, že jsme jich nezískaly víc než jeden,“ smutnila Veronika Stružková. „Na výkon musíme navázat a urvat nějaké body v Olomouci. Myslím si, že se hrou, kterou jsme předvedly dnes, na to máme. Chceme do play-off, takže pro to budeme dělat všechno,“ připomenula kapitánka Frýdku-Místku sobotní duel na Hané.

Podívejte se: Světové krásky opět zazáří na pláži pod vysokou pecí. Těšíte se?

Extraliga volejbalistek – 19. kolo:

TJ Ostrava – Sokol Frýdek-Místek 3:2 (18, -25, -21, 16, 12)

Rozhodčí: Peloušek a Novák, čas: 122 min., diváci: 250.

Ostrava: Mikelová 9, Hadáčková 12, Kašparová 1, Kojdová 28, Chládková 3, Skřivanová 17, libero Slavíková – Jakuškina 1, Jedličková 6, Bauerová 2, Látalová. Trenér: Zdeněk Pommer.

Frýdek-Místek: Krejčí 1, Doshkova, Agbolossou 12, Strušková 9, Dvořáčková 2, Petrová 17, libero Kulová – Böhmová 13, Fukalová 5, Michalčíková, Murillo 3. Trenérka: Alexandra Dedková.