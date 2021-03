„Snažili jsme se jít zodpovědně a razantně do servisu, abychom Ostravu ubránili. Její hlavní útočná síla je z kůlů,“ řekl domácí blokař Šimon Krajčovič, který vyhranou 1. sadu 25:14 sledoval z lavičky.

Ostrava se přesto nevzdala, jenže v dalším dějství přišla o svého elitního smečaře. Kapitán David Janků za stavu 4:4 po razantním útoku na síti nešťastně dopadl na zkroucenou levou nohu a zůstal ležet na palubovce. Diagnóza přivolaných záchranářů: otevřená zlomenina.

Halu opouštěl Janků na nosítkách za velkého potlesku hráčů i realizačních týmů obou družstev a cestou do nemocnice jim dokázal ještě zamávat. „Je to obrovské neštěstí, které nás zjevně poznamenalo,“ přiznal otřesený smečař Ostravy Jakub Ihnát.

Přerušený zápas po novém rozcvičení volejbalistů pokračoval dál, ale hosté se z těžké rány a citelného oslabení už nezvedli. Bojovali, ale na rozjetou Duklu jejich výkon nestačil ani po změnách v sestavě.

„Byla to hrozně těžká série, Ostrava nás dotlačila do pátého zápasu a vymačkala z nás všechno, co v nás bylo. Klobouk dolů před nimi,“ sportovně ocenil domácí kouč Michal Nekola kvalitu soupeře.

„Samozřejmě poslední utkání poznamenala velká kaňka v podobě zranění Davida Janků, kterému přeji brzké uzdravení,“ dodal Nekola. V semifinále se jeho tým utká s Českými Budějovicemi, druhou dvojici tvoří Karlovarsko – Lvi Praha.

„Rozhodující pro sérii byl čtvrtý zápas, který jsme si doma bohužel neuhráli. Liberec prohrával 1:2, ale z těžké situace se dostal. Dnes to byl pro nás černý den – nepostoupili jsme a ještě se nám tak špatně zranil hráč,“ smutně konstatoval Jan Václavík, trenér VK Ostrava.

Extraliga volejbalistů - rozhodující pátý zápas čtvrtfinále play-off:

Dukla Liberec - VK Ostrava 3:0 (14, 17, 11). Rozhodčí: Krtička a Kvarda, čas: 83 min., bez diváků. Konečný stav série: 3:2.

Liberec: Šulista 7, Veselý 8, M. Kriško 17, T. Kriško 11, Leikep 4, Srb 5, libera Kopáček a Pavlíček. Trenér: Nekola.

Ostrava: Sedláček 1, Dvořák 14, Ihnát 1, Kotas, Jambor, Janků 1, libero Sobczak - Závodský 4, Mazoch, Vancl 5, Kružkov 3, Muroň 1. Trenér: Václavík.