Ostrava ulovila dvě mladé posily v polském Jastrzebie. Manažer: jsou to talenti

Po ohlášených odchodech trenéra Jana Václavíka do švýcarského Näfels, ruského univerzála Jurije Kružkova, smečařů Davida Janků do Liberce a Jakuba Ihnáta do Karlovarska, získal VK Ostrava dvě nové posily. Šestý tým české volejbalové extraligy je ulovil v polském celku Jastrzebski Wegiel. Jsou to smečař Filip Jarosinski a blokař Mariusz Polynski.

NOVÝMI TVÁŘEMI ve VK Ostrava budou blokař Mariusz Polynski (vlevo) a smečař Filip Jarosinski (vpravo) z Polska. | Foto: VK Ostrava

„Jde o talentované hráče, pro které to bude první zkušenost v kategorii mužů,“ prozradil manažer klubu Tomáš Zedník s tím, že ze stávajícího kádru prodloužilo smlouvy zkušené trio - nahrávač Tomáš Jambor, polské libero Damian Sobczak a blokař Václav Kotas. „Nyní se zaměřujeme ještě na hledání zkušeného smečaře,“ uvedl Zedník s tím, že v řešení je stále i otázka nového trenéra. Jednat bude také o dalším působení v týmu s mladými hráči, kteří jsou ve VK Ostrava pod smlouvou. Jedná se o bratry Aleše a Radima Závodské, Dominika Jelena, Matouše Vancla, Vojtěcha Vašíčka, Lubomíra Mazocha, Ondřeje Muroně a Jakuba Dvořáka.