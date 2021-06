Fanoušci volejbalu se mají na co těšit! Nejen, že čeští reprezentanti budou na začátku září hrát mistrovství Evropy na domácí palubovce v Ostravě, ale už ví i s kým. Dnešní los v Helsinkách jim do základní skupiny B poslal týmy Itálie (stříbrný medailista z olympijských her v Riu 2016), Slovinska (úřadující evropský vicemistr z roku 2019), Bulharska, Běloruska a Černé Hory.

V květnu české volejbalisty prověřilo Rakousko. Tým trenéra Jiřího Nováka první zápas v Českých Budějovicích vyhrál 3:0, ve druhém soupeři podlehl 2:3. | Foto: Deník/Kamil Jáša

„Itálie, Slovinsko a Bulharsko hrají dlouhodobě Světovou ligu, jsou účastníky olympijských her a mistrovství světa a jsou to jedny z nejlepších týmů nejenom v Evropě, ale i na světě. Myslím si ale, že když se nám podaří dostat do varu, mohli bychom někoho z nich porazit,“ řekl k losu univezál Jan Hadrava, ambasador ostravského šampionátu a nejlepší český volejbalista uplynulé sezony.