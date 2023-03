„Karlovarsko ukázalo svou kvalitu. Trochu mě mrzí, že jsme byli první dva sety trochu zabrždění. Až ve třetím setu, kdy už jsme neměli co ztratit, tak jsme do toho šli naplno a bylo to rázem lepší,“ vrátil se k průběhu sobotního duelu Dominik Fořt, smečař, kapitán a jediný hráč současného kádru Ostravy, který se v roce 2013 podílel na zisku mistrovského titulu.