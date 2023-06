/FOTOGALERIE/ Slavnostní tečku za druhým dnem turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro 2023 v Dolních Vítkovicích obstaral v aule Gong čtvrteční galavečer s vyhlášením ankety Volejbalista roku. Stali se jimi univerzálové Gabriela Orvošová a Marek Šotola. Ocenění pro nejlepší beachvolejbalové páry získali Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou a Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. Nejlepším trenérem byl zvolen Giannis Athanasopoulos, řecký kouč české reprezentace žen.

Nejlepšími volejbalisty roku byli na slavnostním galavečeru v ostravské aule Gong ve čtvrtek vyhlášeni univerzálové Gabriela Orvošová a Marek Šotola. | Foto: Ondřej Driml

Vyhlášení Volejbalisty roku se v Ostravě konalo poprvé. „Cením si toho strašně moc, hned první nominace se proměnila ve výhru. To je super. Je to totiž to nejvyšší ocenění, jaké může český volejbalista dostat,“ svěřil se třiadvacetiletý univerzál Marek Šotola, který v dresu Berlin Recycling Volleys získal německý ligový i pohárový titul a zahrál si čtvrtfinále Ligy mistrů.

Stejně daleko se v prestižní evropské soutěži s polským KS DevelopRes Rzeszów probojovala univerzálka Gabriela Orvošová. „Popravdě jsem toto ocenění vůbec neočekávala, ale jsem za ně moc ráda. Myslím si, že mě to může motivovat k další práci a rozvoji v mojí kariéře,“ prozradila Orvošová, vicemistryně polské ligy a opora reprezentace na loňském MS v Nizozemsku, kam se Češky probojovaly po dvanácti letech.

„Ocenění patří v první řadě celému týmu,“ řekl Giannis Athanasopoulos, který český tým žen v minulé sezoně dovedl i ke stříbrné medaili v Evropské lize a v Gongu byl vyhlášen trenérem roku. Na pláži toto ocenění získal Ital Andrea Tomatis, od roku 2017 kouč nejlepšího českého párů mužů, pod jehož vedením v současnosti rostou na písku i vycházející hvězdy.

Loňské prvenství v kategorii nejlepších beachvolejbalových párů obhájili Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou a Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem.

„Ceny si vážíme hodně. Je to odměna nejen za práci, kterou jsme odvedli minulý rok, ale i za roky předchozí. Přestože se žebříčkově zdálo, že bychom měli být favority a vyhrát, obhajovat toto ocenění každý rok není vůbec nic jednoduchého. Zvlášť s tím množstvím mladých nadějných hráčů, kteří se každým rokem zlepšují a už podávají velmi slušné výsledky na mezinárodní úrovni,“ vysvětlil Ondřej Perušič.

Za celoživotní práci byl in memoriam oceněn Zdeněk Pommer starší, s jedenácti mistrovskými tituly nejúspěšnější volejbalový trenér v mužské nejvyšší soutěži v Česku i v bývalém Československu, který ve věku 76 let náhle zemřel v listopadu loňského roku.

Výsledky ankety Volejbalista roku:

Volejbalistka roku: Gabriela Orvošová

Volejbalista roku: Marek Šotola

Trenér roku: Giannis Athanasopoulos

Beachvolejbalový pár – ženy: Barbora Hermannová, Marie-Sára Štochlová

Beachvolejbalový pár – muži: Ondřej Perušič, David Schweiner

Beachvolejbalový trenér: Andrea Tomatis

MVP UNIQA extraligy žen: Magdalena Bukovská

MVP UNIQA extraligy mužů: Martin Licek

Rozhodčí roku: Vlastimil Kovář ml.

Trenér roku Under Age: Petr Juda

Celoživotní práce: Zdeněk Sommer st.