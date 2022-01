Stačily dva sety. Ostrava si po sedmi letech zahraje Final Four poháru

/FOTOGALERIE/ První zápas v roce 2022 sice prohráli 2:3, přesto se volejbalisté VK Ostrava radují z postupu do Final Four Českého poháru. Podařilo se jim to po pěti letech, tehdy se ale závěrečného turnaje účastnilo osm týmů a oni skončili ve čtvrtfinále. Mezi nejlepší čtveřici se naposledy probojovali v roce 2015 a Final Four vyhráli. I letos se o trofej utká kvarteto a Ostravští mezi elitu postoupili přes Ústí nad Labem - po prosincové výhře 3:1 v jeho hale jim k tomu doma stačily dva sety, a ty ve středeční odvetě čtvrtfinále získali.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Prohrou 2:3 skončil pro volejbalisty VK Ostrava domácí souboj s Ústím nad Labem 4. prosince v extralize i 5. ledna odveta čtvrtfinále Českého poháru. Přesto má tým trenéra Richarda Vlkolinského důvod k radosti - postoupil do únorového Final Four! | Foto: VK Ostrava/Jaroslav Obsadný

„Ostrava měla stabilnější servis, a to asi rozhodlo. Z volejbalu mi ale plakaly oči, byl to spíš urputný boj,“ okomentoval trenér Severočechů Lubomír Vašina hru obou celků. Domácí tým získal v odvetě hned úvodní sadu, ale na druhý vítězný setbol si musel počkat. V následujícím dějství neuspěl za stavu 17:17 v koncovce a ve třetím mu nepomohl ani náskok 23:20. Slavit mohl teprve po čtvrté sadě. „Díkybohu jsme ji zvládli a nyní se můžeme soustředit na extraligu,“ oddechl si zkušený ostravský nahrávač Tomáš Jambor před sobotním derby s Black Volley Beskydy. Konec kariéry. Úspěšná česká plavkyně Barbora Závadová se přesouvá na souš „Postup na finálový turnaj nás velmi těší, vybojovali jsme ho velkým nasazením. Z úvodního výborného setu jsme si ale vyrobili drama. Soupeř nás zatlačil dobrým podáním a my museli pro mnoho míčů běhat,“ poznamenal Richard Vlkolinský, trenér Ostravy. Final Four Českého poháru 2022 se bude hrát 19. a 20. února, pořadatel ještě nebyl určen. Účast si už zajistilo i Karlovarsko po výhrách 3:2 a 3:0 nad Příbramí. Poslední dva postupující vzejdou ze soubojů Liberec – Odolena Voda (1:3) a Lvi Praha – České Budějovice. Mezi legendami. Zátopek byl pro Vítězslava Máchu vzor, teď získal jeho cenu Český pohár volejbalistů - odveta ćtvrtfinále: VK Ostrava - Ústí nad Labem 2:3 (15, -18, -23, 22, -13) První zápas 3:1, postoupila Ostrava Ostrava: Jarosinski, Kotas, Dvořák, Fořt, Polynski, Jambor – libero Sobczak - Vancl, Mazoch, Vašíček, Bauman, Aleš Závodský, Ptáček, Radim Závodský. Trenér: Vlkolinský. Ústí nad Labem: Vemic, Baláž, Srb, Tibitanzl, van Solkema, Suda - Kasan, Kobolka, Lank, Vodvárka, Šmíd. Trenér: Vašina.