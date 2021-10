„Času na společnou přípravu nebylo moc, ale myslím si, že všechno zapadlo celkem fajn, s holkama jsme se sehrály a funguje nám to,“ usmívala se čtyřiadvacetiletá Slovenka, která v minulosti působila v rodných Levicích, Nitře, Bratislavě a Pezinku.

Jak se dostala do Ostravy? „Trenér Zdeněk Pommer se o mně nějak dozvěděl a kontaktoval mě. Tím, že jsem skončila školu a chtěla jít hrát někam jinam, mi to přišlo jako dobrá příležitost,“ popsala Jančová cestu do svého prvního angažmá za hranicemi země. „Nějaké další nabídky jsem měla, ale zase tak moc jich nebylo,“ usmála se 167 centimetrů vysoká volejbalistka.

S novými spoluhráčkami se musela nejdříve seznámit. „V týmu jsem neznala vůbec nikoho. S holkama jsem byla jen jednou v létě, kdy jsem je viděla poprvé a to bylo všechno. Věděla jsem o Andree Štrbové, ale osobně jsme se předtím nepoznaly,“ připomenula další Slovenku v kádru.

„V Ostravě se cítím opravdu jako doma, je tady výborná atmosféra, všechny držíme spolu a vycházíme velmi dobře, takže je to super,“ svěřila se Jančová s tím, že domů to nyní má autem nějaké tři hodiny.

„Tým je dost mladý, ale funguje, máme i starší opory a nějak to taháme,“ potěšily ji tři výhry v úvodu nového ročníku extraligy. V 1. kole Ostrava otočila zápas v Brně s Královým Polem z 0:2 na 3:2, pak doma porazila ambiciózní Prostějov 3:1 a stejným výsledkem vyhrála i sobotní derby se Sokolkami ve Frýdku-Místku.

„Zlepšily jsme si náladu a udělaly dobrý vstup do sezony,“ radovala se Jančová. V čem je podle ní síla týmu? „Když se nedaří, dokážeme se semknout, navíc nám hodně pomáhají fanoušci,“ prozradila čtyřiadvacetiletá volejbalistka.

Jako libero v zápasech svým spoluhráčkám občas i parádně nahrála. „V mladších kategoriích jsem hrála na postu nahrávačky a vždy mě to bavilo, takže jsem ráda, že trošku můžu tvořit hru i teď. Je to super,“ prozradila, že během utkání na palubovce s chutí příležitostně vypomůže i s nahrávkou.

Kam by mohla TJ Ostrava v sezoně podle ní dojít? „Na to je ještě brzy, ale doufám, že v té první čtyřce se budeme držet. Mám vždy nejvyšší cíle, tak doufám, že i první trojka je reálná. Budeme pracovat a uvidíme,“ chtěla by ke zlatu a stříbru ze slovenské soutěže přidat medaili i z české extraligy.