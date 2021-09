V příštím kole bude mít výhodu domácí haly ve Varenské ulici, kde ve čtvrtek od 17 hodin přivítá Prostějov. „Moc se těšíme na fanoušky a doufáme, že jich na naší nově natřené tribuně bude hodně,“ řekl Pommer s tím, že pět skalních bubeníků v sobotu jelo i do Brna. „A hlavní bubeník Mirek zrovna slavil šedesát, takže to vítězství, ke kterému nás dohnali, bylo i pro něho,“ prozradil ostravský trenér.

Zaskočil za něj asistent Filip Hanák. „Holky to paradoxně semklo, soupeře zatlačily servisem a zápas začaly postupně otáčet,“ pochválil Pommer tým za velkou bojovnost. Třetí sadu Ostrava vyhrála 25:11 a úspěšná, už za přítomnosti svého kouče, byla i v obou dalších.

„Je to fajn vstup do sezony. Holky ukázaly, že se dá hrát za každého stavu, a toho si vážím,“ ocenil výkon svého týmu Zdeněk Pommer, trenér TJ Ostrava. Obě vyrovnaná úvodní dějství pro sebe urvaly domácí volejbalistky až v koncovkách.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.