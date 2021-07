Další velkou sportovní akcí letos v Ostravě bude mistrovství Evropy volejbalistů, které 1. až 19. září společně pořádají Česko, Polsko, Finsko a Estonsko. Reprezentační výběr trenéra Jiřího Nováka bude bojovat o postup ze základní skupiny B s Itálií, Slovinskem, Bulharskem, Černou Horou a Běloruskem v Ostravar Aréně, kde se odehrají i čtyři osmifinále a dvě čtvrtfinále. Vstupenky na šampionát se ve čtvrtek začaly prodávat v síti Ticketportal.

Obří maketu první vstupenky na zářijové mistrovství Evropy v Ostravě představili ve čtvrtek v Dolních Vítkovicích mladí volejbalisté a volejbalistky VK a TJ Ostrava. | Foto: Benjamin Jícha

„Je to akce desetiletí, naposledy jsme šestkové mistrovství Evropy mužů pořádali v roce 2011. Letos o to specifičtější, protože slavíme sto let českého volejbalu,“ připomenul Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu (ČVS).