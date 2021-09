O tom, zda si ho v Ostravar Aréně i zahrají, rozhodnou výsledky středečních zápasů. „Hraje se o nás, bez nás,“ usmál se trenér Jiří Novák. „Máme dobře nakročeno. Jen souihra nějakých výsledků by nás o postup mohla připravit. Na druhou stranu máme ještě ve čtvrtek zápas s Itálií, takže můžeme nějaký bodík urvat. Třeba,“ dodal český kouč.

Zápas s Černou Horou i přes výhru 3:0 ale nebyl snadný. O jeho osudu rozhodla koncovka vyrovnané úvodní sady. Češi se v ní za stavu 23:23 radovali ze setbolu, ale Jestřábí oko v hale ukázalo, že kvůli přešlapu útočníka patří bod soupeři. A ten měl ještě další dvě šance zakončit. Češi tlak ustáli a pak proměnili druhý setbol. „Jít do zápasu a prohrávat 0:1, by bylo těžké na palici. Jsem rád, že jsme psychiku udrželi,“ oddechl si libero Milan Moník.

Následující idylku narušil ještě závěr druhé sady. Češi vedli 23:16, jenže dál je nechtěla pustit černohorská hradba na síti (23:22). I s tou si ale poradili. „Byli jsme dobří na ztrátu a trpělivě čekali na šanci, až přijde. Asi bychom byli raději, kdyby přišla o něco dříve a udrželi jsme si v klidu nějaký náskok do koncovky, ale i takové zápasy jsou,“ poznamenal trenér Novák.

„Přiznám se, že jsem se bál, abychom nezačali myslet na to, co se stalo s Bulhary, jak nás vystřílel Skrimov. Ale ustáli jsme to a zlomili Černohorce,“ radoval se smečař Jan Galabov z druhé výhry. První se podařila nad vicemistry Evropy ze Slovinska (3:1) a bod získal tým za prohru s Bulharskem (2:3).

„Podařilo se nám uhrát obě koncovky setů, tam se ukázala, doufám, mentální síla týmu. Extrémně nás to nakoplo nahoru, díky tomu jsme s větším klidem, odvahou i pohodou zvládli třetí sadu a dotáhli zápas do vítězného konce,“ vrátil se Galabov ke třetímu dějství, v němž soupeři povolili pouhých 10 bodů.

„Pokud bychom to dneska nezvládli, tak by to bylo velice komplikované a možná bychom si ani nezasloužili jít dál, ale opatrně… Může se stát, že s Itálií ještě budeme muset jít na krev,“ upozornil trenér Novák před posledním zápasem Česka ve skupině.

Mistrovství Evropy volejbalistů

Základní skupina B v Ostravě:

Česko - Černá Hora 3:0 (28, 23, 10)

Rozhodčí: Ferreira (Portug.) a Porvazník (SR). Čas: 82 min. Diváci: 2253.

Česko: Galabov 15, Zajíček 1, Hadrava 15, Vašina 17, Sedláček 5, Bartůněk, libero Moník - Finger 2, Licek, Janouch. Trenér: Novák.

Černá Hora: Cacič 10, Ječmenica 7, Culafič 14, Vukasinovič 10, Milič 2 Strugar, libero Lakčevič - Pavicevič. Trenér: Basič.

Další zápas: Slovinsko - Bulharsko 3:0 (18, 19, 21).

Další program v Ostravar Aréně:

Středa 8. září - 15.45: Itálie – Slovinsko, 19.00: Bělorusko – Černá Hora.

Čtvrtek 9. září - 16.00: Bulharsko - Bělorusko, 19.00: Česko - Itálie.