„Prvních pět balonů bylo nervózních, přece jenom, člověk rok a půl před diváky nehrál, ale pak se do toho člověk dostane. Jak nám fandili před koronavirem, tak fandili znovu. Jejich podpora byla úžasná, vytvořili skvělou atmosféru a byli náramně slyšet. Mají velkou zásluhu na výhře nad Slovinci,“ poděkoval publiku smečař Lukáš Vašina po senzačním triumfu nad evropskými vicemistry 3:1.

„Hráli jsme dobrý volejbal. Kluci byli nabuzení, šli do toho agresivně a diváci jim pomohli,“ usmíval se po páteční výhře reprezentační trenér Jiří Novák. On sám to v Ostravar Aréně zažil už před dvaceti lety jako hráč - tehdy deset tisíc fanoušků dotlačilo na mistrovství Evropy Česko až na fantastickou 4. příčku, dosud nepřekonanou.

„Je hezký pocit přijít do haly, když sem chodí tolik lidí. To je super zážitek a určitě ho v srdci budu mít do konce života,“ svěřil se Milan Moník, oblékající dres libera.

V současnosti mohou diváci kvůli koronaviru obsadit v hale jen pět tisíc míst. Vítězné vykročení národního týmu vidělo naživo 2425 diváků, na sobotní zápas s Běloruskem (1:3) jich přišlo 2536, na nedělní souboj s Bulharskem 2953 a při úterní výhře s Černou Horou (3:0) české volejbalisty na cestě do osmifinále podpořilo 2253 fanoušků.

„Byla tady spousta známých, byli slyšet a udělali krásnou atmosféru,“ konstatoval blokař Adam Zajíček. „Je to nádherný pocit reprezentovat republiku, když diváci jsou v takovém varu. Je to super zážitek,“ užívá si atmosféru v hale také nahrávač Luboš Bartůněk.

Ve čtvrtek od 19 hodin čeká české volejbalisty poslední zápas ve skupině s Itálií, který definitivně určí složení čtyř osmifinálových dvojic. Soupeři pro ostravské týmy přijedou z estonské skupiny D v Tallinnu, kterou vede Francie, olympijský vítěz z letošního Tokia.