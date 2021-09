Znamená to, že po šampionátech starého kontinentu v roce 2001 a letos, se volejbalová Evropa vrátí do Ostravar Arény znovu po dalších dvaceti letech? „Bylo by to hezké, ale je to hodně daleko. Ostravské publikum je velice aktivní a moc rád sem na akce jezdím. V Ostravě je pořádáme často a teď se to zase ukázalo. Super návštěva a ještě byli lidé aktivní, což je bonus,“ potěšilo šéfa českého svazu.

„Jsme rádi, že v Ostravar Aréně vůbec moohli být. V průběhu roku to prvně vypadalo, že mistrovství Evropy nebude, pak že asi bude, ale bez diváků. Nakonec jsme mohli zaplnit půlku kapacity haly. Takže jsme byli šťastní, že naši volejbalisté mohli hrát před domácím publikem,“ vysvětlil Lukáš Kozáček, člen organizačního výboru ostravského šampionátu.

„Chtěl jsem, aby si kluci tu atnosféru osahali, protože celý rok nehráli před diváky a nakonec jsem měl strach, aby se z toho nevystresovali. Ale oni, stejně jako my před dvaceti roky, ji vsáli do sebe a hrozně jim pomáhala,“ byl spokojený Jiří Novák, bývalý smečař čtvtého týmu na ME 2001 a současný trenér české reprezentace, která letos skončila osmá.

Co ještě zaznělo o fanoušcích v Ostravar Aréně?

„Hráli jsme dobrý volejbal. Kluci byli nabuzení, šli do toho agresivně a diváci jim pomohli,“ ocenil předvedený výkon trenér Jiří Novák po vítězství nad Slovinskem 3:1 v základní skupině.

„Prvních pět balonů bylo nervózních, přece jenom rok a půl jsme před diváky nehráli. Ale pak se do toho člověk dostane. Jak nám fandili před koronavirem, tak fandili znovu. Jejich podpora byla úžasná, i oni mají velkou zásluhu na výhře nad Slovinci,“ děkoval po úvodní výhře dvaadvacetiletý smečař Lukáš Vašina, nejmladší hráč českéh týmu.

„Je to nádherný pocit, reprezentovat republiku, když diváci jsou v rakovém varu. Je to super zážitek,“ svěřil se nahrávač Luboš Bartůněk po prohře s Bulharskem 2:3.

„Myslím si, že na hřišti dnes nebyly individuality, ale kolektivní mužstvo s tím, že nás hnalo dopředu publikum. Přes tři tisíce lidí bylo slyšet, naprosto vynikající úžasná kulisa a nepostradatelná část,“ konstatoval univerzál Michal Finger po posledním utkání ve skupině s Itálií 1:3.

„Překvapilo mě, že přišlo ještě víc diváků, než chodilo první dny. Atmosféra byla skvělá. Mít v zádech domácí publikum je skvělé, hnalo nás k nejlepším výkonům,“ usmíval se blokař Josef Polák po své reprezentační premiéře v základní sestavě proti Itálii (1:3).

„Dohnalo nás k tomu neskutečné publikum. Chtěli jsme mu splatit důvěru, kterou nám dávalo celou základní skupinu v Ostravě. Takový volejbal a takový výkon si z naší strany zaslouží,“ děkoval fanouškům blokař Adam Zajíček po senzační osmifinálové výhře nad olympijskými vítězi z Francie 3:0.

„Diváci byli v podstatě našim sedmým hráčem a mají na tom velkou zásluhu,“ trenér Jiří Novák po vyřazení Francie z turnaje.

„Publikum nás burcovalo dopředu. Byla to krásná kulisa, chtěl bych poděkovat všem, co přišli, i těm, co nám fandili na dálku. Chtěli jsme, bohužel dnes to nestačilo. Slovinci jsou vyspělejší tým a na tyhle zápasy jsou daleko víc zvyklí než my,“ řekl univerzál Jan Hadrava po čtvrtfinálové prohře se Slovinskem 0:3.

„Nevíme, kdy se přiblížme takovému možnému úspěchu. Chtěli jsme do semifinále, hodně jsme tomu obětovali a o to více to bolí. Je to promrhaná šance a také mě mrzí, že jsme divákům nedopřáli ten záížitek podruhé jako s Francií,“ přiznal blokař Adam Zajíček po prohře se Slovinskem a vyřazení z ME.

„Hráli jsme Světovou ligu, kvalifikaci, ale že by takhle každý fandil ve stoje a aplaudoval nám, to bylo něco úžasného. Fanoušci nám pomohli víc, než obvykle,“ svěřil se nahrávač Jakub Janouch po šampionátu.

„Bylo to neskutečné, čekali jsme na to celý rok. Neuvěřitelně jsem si užil každý balon,“ prozradil dvaatřicetiletý libero Milan Moník, nejstarší hráč v českém týmu.

„Nebál bych se říct, že tohle byla nejlepší domácí atmosféra, ve které jsem kdy hrál. V Čechách jsem nezažil, že by přišlo tolik lidí. A to ještě nevíme, kolik by jich přišlo, kdyby nebyla nějaká covidová opatření. Neskutečné, neměl jsem slov. Jak se ve tmě rozsvítily telefony, to bylo elektrizující. Hnali nás neskutečným způsobem. Kolikrát jsme se nemohli na hřišti slyšet, ukazovali jsme si, byli jsme jak v pomocné škole. Super,“ hodnotil smečař Jan Galabov po ME.

Závěrečnou část šampionátu hostily polské Katovice. Mistry Evropy se stali volejbalisté Itálie, kteří ve finále porazili Slovince 3:2 (-22, 20, -20, 20, 11). Bronz získalo Polsko, když v souboji o 3. místo porazilo Srbsko 3:0 (22, 16, 22). Češi skončili osmí.