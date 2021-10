„V šatně jsme si byli všichni rovni, tam se nehrálo na holuby a na staré. Mladí – staří byli maximálně při ‚bagrošce‘ na tréninku, ale když jsme dohráli, tak se kolektiv semkl a jeli jsme zase za jeden provaz, což byla paráda. Každý měl svůj názor, to bylo také skvělé,“ pochvaloval si 196 centimetrů vysoký útočník.

Volejbalové geny mu předal jeho otec Lubomír Vašina, současný kouč extraligového Ústí nad Labem. V kategoriích mládeže syna trénoval, naposledy ve VK Ostrava, kde se rodák z České Třebové začal v sedmnácti letech otrkávat mezi muži. „Strašně moc mu vděčím za to, že jsem se dostal tam, kde jsem,“ vyzdvihl Lukáš Vašina velkou podporu svého táty.

Z mistrovství Evropy má doma zlato z kategorie kadetů, s týmem juniorů získal stříbro. Na šampionátu mužů měl premiéru letos. „To se vůbec nedá srovnávat, je to vlastně vrchol a špička Evropy, do Ostravy se probojovali jen ti nejlepší. Pro mě to byla velká čest,“ hrdě nosil český dres s číslem 15.

„Doufám, že jsem důvěru trenéra Jiřího Nováka splácel na hřišti. Vím, že je u nás spousta dobrých smečařů, kteří by si také zasloužili hrát. Jsem proto strašně moc rád, že jsem mohl sbírat takové obrovské zkušenosti,“ svěřil se dvaadvacetiletý smečař.

Češi mimo jiné v základní skupině porazili obhájce stříbrných medailí ze Slovinska (3:1), vyrovnaný duel sehráli s pozdějšími mistry Evropy z Itálie (1:3) a zlatým hřebem byla osmifinálová výhra nad olympijskými vítězi z Francie (3:0). „Bohužel, žádnou francouzskou hvězdu se mi zablokovat nepodařilo, ale to je o mně známo. Na tom musím ještě hodně zapracovat, abych někoho aspoň párkrát zablokoval,“ přiznal Vašina po utkání.

V Ostravar Aréně měl v hledišti podporu, fandit chodili jeho bývalí spoluhráči. „Jsem hrozně rád, že i když už jsem delší dobu pryč, na mě nezanevřeli. Bohužel covidová opatření nedovolila, abych se s nimi mohl obejmout a popovídat si, což mě hrozně mrzelo. Tak jsme si aspoň plácli,“ řekla opora extraligového Karlovarska.

V dresu úřadujícího mistra nastupuje i tuto sezonu. Přesto i on má svůj volejbalový sen, který je už řadu let stejný. „Chtěl bych jednou hrát v polské lize za Jastrzębie, které je kousek za hranicemi. Už jsem to říkal v době, kdy jsem byl v Ostravě a pořád to trvá, Jastrzębie je srdcová záležitost,“ vysvětlil Lukáš Vašina.

Prestižní liga pod vysokou sítí v Itálii ho neláká? „Popravdě, Polsko je blízko a člověk se tam domluví mnohem líp,“ smál se mladý reprezentant.