/FOTOGALERIE/ Před rokem se v závěrečném turnaji čtyř nejlepších celků Českého poháru probily přes pražský Olymp (3:2) do finále, letos se volejbalistky TJ Ostrava se stejnými soupeřkami utkají v Kutné Hoře o bronzové medaile. Jejich cestu za trofejí ukončil v semifinále Liberec, kterému v neděli podlehly 1:3. Dukla si to ve finále rozdá s obhájkyněmi z KP Brna. Oba pondělní zápasy se v Kutné Hoře hrají před kamerami ČT sport.

Volejbalistky TJ Ostrava v semifinále Final Four Českého poháru v Kutné Hoře podlehly Dukle Liberec 1:3. | Foto: Český volejbalový svaz

„Moc mě mrzí, že jsme nepostoupily do finále, protože jsme na to měly, ale bohužel jsme to dnes nepředvedly. Řekly jsme si, že na hřišti necháme všechno, což jsme podle mě neudělaly,“ litovala promarněné šance Sandra Skřivanová, zkušená univerzálka a kapitánka TJ Ostrava.

Po dvou setech byl stav semifinále vyrovnaný 1:1. „Byly jsme nedůrazné na servisu, nechaly jsme Liberec zbytečně rozehrát, a potom už jsme nedokázaly ustát ten tlak, který na nás vyvinul,“ dodala po 3. a 4. sadě, ve kterých Ostrava v neděli neuspěla. „Největším rozdílem byl servis, kde jsme soupeře netlačili a byli nedůrazní,“ konstatoval trenér Zdeněk Pommer.

Bojovná Ostrava nejede na Final Four poháru s olympijskou myšlenkou zúčastnit se

Vloni se Final Four konal v Teplicích a ostravské volejbalistky si z něj odvezly stříbro, když v závěrečném zápase podlehly KP Brno (0:3). Po cenném kovu touží i letos v Kutné Hoře. „Jede se nanovo a chceme zabojovat o medaile,“ potvrdil jejich kouč Zdeněk Pommer.

Zápas o 3. místo TJ Ostrava – Olymp Praha se v Kutné Hoře hraje dnes od 16 hodin, ve finále nastoupí od 19 hodin KP Brno a Liberec. Obě utkání vysílá v přímém přenosu ČT sport.

OBRAZEM: Ani set. Ostrava podruhé Příbram nepřekvapila, do hry se doma nedostala

Final Four Českého poháru volejbalistek v Kutné Hoře

Semifinále:

TJ Ostrava – Dukla Liberec 1:3 (-18, 22, -15, -17)

Rozhodčí: Činátl a Kvarda, čas: 113 min., diváci: 520.

Ostrava: Mikelová 13, Hadačková 12, Kašparová 1, Kojdová 19, Jedličková 5, Skřivanová 7, libero Slavíková – Chládková 3, Jakuškina, Bauerová, Jasečková 1, Látalová, Zedníková. Trenér: Zdeněk Pommer.

Liberec: Šulcová 7, Mello 3, N. Kvapilová 13, Herdová 22, Vyklická 14, Robins-Hardy 7, libero Kolářová - K. Kvapilová 3. Trenér: Libor Gálék.

KP Brno – Olymp Praha 3:1 (-19, 18, 18, 14).