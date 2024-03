/FOTOGALERIE/ Nevyšlo to. V Praze ve středu prohrály 0:3 a srovnat nepříznivý stav čtvrtfinále extraligy se volejbalistkám TJ Ostrava nepodařilo ani doma. V sobotu Olympu podlehly rovněž 0:3 a v sérii play-off prohrávají 0:2 na zápasy. Třetí duel se hraje v úterý v hlavním městě.

Druhý zápas čtvrtfinále play-off extraligy volejbalistek TJ Ostrava - Olymp Praha 0:3. | Foto: TJ Ostrava/Pavel Netolička

„Moc nás mrzí, že jsme na domácí půdě nezvládly sérii srovnat na 1:1, soupeř nás hodně tlačil a my odešly snad na všech činnostech,“ zklamaně přiznala blokařka TJ Ostrava Michaela Hadáčková po duelu, který trval téměř hodinu a půl.

V úvodním dějství domácí tým vedl, naposledy 16:14, ale Pražanky ještě do koncovky skóre otočily a sadu vyhrály 25:21. Zdramatizovat utkání mohla Ostrava ve 3. setu, jenže dva chybějící body od stavu 23:23 neuhrála. „Dobře jsme vstoupili do zápasu, ale měli jsme to podržet a dohrát první set. Pak by se vyvíjel jinak,“ poznamenal Zdeněk Pommer, trenér TJ Ostrava.

Souboj na esa z podání vyhrál domácí tým 6:5, na body z bloků byl úspěšnější Olymp 12:11. „Věděly jsme, že to bude těžký zápas, Ostrava hraje doma mnohem lépe než venku,“ konstatovala Veronika Dostálová, libero a kapitánka Pražanek.

„Jsme velice spokojení, že jsme dokázali vyhrát 3:0, protože všechna utkání s Ostravou v průběhu sezony jsou nesmírně náročná, někdy o to více psychicky než sportovně,“ upozornil trenér Olympu Stanislav Mitáč. „V sérii vedeme 2:0, ale nic nepřeceňujeme. Skončit musí 3:0, takže se budeme připravovat na další utkání,“ dodal kouč Pražanek.

„Byla chyba, že v prvním utkání na Olympu jsme nedohráli druhý set a tady první. Škoda koncovky třetího setu, nicméně jdeme dále a série ještě nekončí,“ souhlasil Zdeněk Pommer. „Jedeme se rvát do Prahy a věřím, že čtvrtfinále vrátíme zpět do Ostravy,“ přála by Michaela Hadáčková odvrátit možný konec sezony.

Extraliga volejbalistek – druhý zápas čtvrtfinále play-off:

TJ Ostrava – Olymp Praha 0:3 (-21, -13, -23)

Rozhodčí: Slezák a Spáčil, čas: 87 min., diváci: 330. Stav série: 0:2.

Ostrava: Jasečková 3, Hadáčková 4, Kašparová 3, Kojdová 8, Chládková 3, Skřivanová 11, libera Slavíková a Tobiášová – Mikelová 4, Jakuškina 1, Jedličková 6, Kalusková, Bauerová, Látalová. Trenér: Zdeněk Pommer.

Olymp: Šmídová 4, Kalhousová 13, Gajdová 13, Brancuská 10, Hodanová 9, Šimáňová 10, libero Dostálová – Vlčková. Trenér: Stanislav Mitáč.