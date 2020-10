V extralize odehráli dvě utkání, další museli volejbalisté VK Ostrava kvůli nemoci covid-19 v kádru odložit. Po jejich karanténě pak došlo k uzavření hal a přerušení všech soutěží. „Prošli jsme si tím před měsícem, teď jsme všichni zdraví, ale máme to špatné s tréninkem. Čtyřikrát týdně se proto snažíme jezdit do Polska,“ přiblížil situaci v týmu trenér Jan Václavík.

Do českých hal, které jsou uzavřené, teď ostravští volejbalisté nemohou. Trénují proto střídavě v polském Rybniku a Radlinu. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Dočasný azyl našli volejbalisté v Radlinu a Rybniku. „Nejsou to lukrativní hodiny, trénujeme většinou přes oběd nebo pozdě večer, ale je to aspoň něco. Týmy, které nejsou u hranic, to mají daleko komplikovanější,“ konstatoval ostravský kouč.