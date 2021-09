„Extraligovou cestu jsem začala ve Šternberku, který tehdy trénoval Martin Hroch, pak jsem hrála v Přerově,“ připomíná 184 centimetrů vysoká volejbalistka bývalá angažmá.

V létě chtěla ukončit extraligovou kariéru, ale nakonec posílila tým TJ Ostrava. „Zavolal mi trenér Zdeněk Pommer a říkal, že by to byla škoda. Přemluvil mě, asi věděl, že jsem nahlodaná, tak jsem kývla. Do Budějovic to mám teď sice ještě dál, ale naštěstí se do Ostravy přestěhoval i můj přítel, takže mám zázemí a jsem spokojená,“ tvrdí Kotlabová.

Smlouvu v novém působišti podepsala jen pro tuto sezonu. „Po ní si v klubu sedneme a řekneme, jestli to splnilo očekávání. Pak se uvidí, co dál,“ vysvětluje smečařka. „Doufejme, že ta letošní se už dohraje normálně a covid do toho nezasáhne jako ve dvou minulých sezonách,“ přeje si. Co ovlivnilo, že změnila dres a dál pokračuje v kariéře?

„Přerov většinou hrával nějaké 8. až 10. místo, vloni jsme postoupili do play-off. Ostrava je posun do vyšších příček, i to podmínilo moje rozhodnutí sem jít,“ prozrazuje Kotlabová a moc se těší na Challenge Cup. „I to bylo jedno z těch lákadel, evropské poháry jsem nikdy nehrála, takže to bude zase nová zkušenost a pro mě určitě super zážitek,“ přiznává ostřílená smečařka.

V ostravském týmu se rychle zabydlela. „S většinou holek jsme se znaly už z předchozích sezon, spíš jsem poznávala ty mladší, ale už jsme se vídaly i předtím a musím říct, že je to super. Když jsem ovšem uviděla jejich ročníky narození, tak jsem se zhrozila. Na výkonnosti hráček to ale není vůbec vidět, jsou strašně šikovné a vycepované. Jsou schopné nastoupit i v základu, důstojně zahrát a být velmi nápomocné,“ chválí současné spoluhráčky, z nichž některé mají teprve patnáct a šestnáct let.

Obavu z větší zodpovědnosti v tak mladém týmu ale nemá. „Nejsem v Ostravě nejzkušenější, je tady ještě Andy Štrbová, obě nahrávačky, Káča Zemanová. Ale věřím, že budu dobrou oporou v kostře týmu a bude nám to dobře hrát,“ těší se po letní přípravě na první zápas extraligy. Ostrava ho hraje v sobotu v hale KP Brno.