„Máme opravdu existenční problémy,“ potvrdil předseda správní rady Pavel Žurek. Co to znamená? „Měli bychom vrátit městu část dotací, které jsme nebyli schopni vyčerpat, protože půlka sezony kvůli covidu nebyla a druhá se zkrátila. A při avízu o snížení nových dotací o dvacet, ale možná i o více procent, máme obavy, že v únoru nebudeme mít na výplaty,“ popsal Žurek obtížnou situaci.

„Chceme požádat město, abychom dlouhodobé náklady mohli přesunout do roku 2021 a nemuseli je vracet,“ přiblížil manažer VK Ostrava Tomáš Zedník jednu z šancí, jak krizi zvládnout.

O dotaci pro rok 2021 chce klub v lednu požádat i Moravskoslezský kraj. „Schvalovací proces je ale posunutý. Finance můžeme čekat koncem března, možná v dubnu, a ty tři měsíce pro nás budou kritické,“ vysvětlil předseda.

Klub se snaží prostředky zajistit i vlastní cestou. „Nehledáme sponzora, ale sponzory. Jednoho, který by přišel a položil na stůl nějakou vysokou částku, asi neseženeme. Ale děláme maximum,“ připomenul Žurek stejnou situaci, s níž se klub potýkal. V roce 1999 ho zachránila společnost Danzas a pak DHL.

„Obvolali a navštívili jsme hodně firem a velmi intenzivně v tom pokračujeme. Nějaké věci máme předjednané, ale nic není definitivně dotažené do konce a potvrzené. Teď opravdu bojujeme o přežití,“ smutně konstatoval předseda.

„Vedení firem zatím neví, jak se bude v roce 2021 situace kvůli covidu vyvíjet. Říkají, že by nám pomohli, ale máme se ozvat později, teď nám nic dát nemohou,“ doplnil Zedník.

Navíc Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Národní sportovní agentura odsunuly vyplacení dotace Covid-Sport 2. „Do konce roku ji nedostaneme, protože Evropská komise ještě tenhle program neschválila,“ prozradil Zedník, že ani s přislíbenou částkou 750 tisíc korun počítat zatím nemohou.

I proto uvažovali o nabídce jedné firmy. „Na základě rozeznávání obličeje má vyvíjet sportovní software, který by určil potenciál hráčů do budoucna. V každém zápase jsme měli v jednom setu postavit kluky, kteří vůbec nehráli, a za to by nám finančně pomohli,“ objasnil podmínky trenér Jan Václavík.

Ostrava to zkusila v Liberci a s řadou mladíků v sestavě prohrála 1:3. „Pojali jsme to tak, že tonoucí se i stébla chytá, ale byli jsme opatrní. Smlouva nebyla úplně tak, jak by měla vypadat, a my nechtěli být nařknuti z toho, že se podílíme na nějakých manipulacích výsledků,“ vysvětlil předseda.

Informace o firmě se snažili zjistit s pomocí právníků. „Bylo to strašně těžké. Sídla má na Kajmanských ostrovech, v Dubaji, Saudské Arábii, Německu i Americe. Možná, že nemá ani nic společného se softwarem, ale je to sázkařská společnost nebo pro ni pracuje. Spolupráce proto skončila, aniž by pořádně začala, k finančnímu plnění nedošlo,“ řekl Žurek.

Ve VK Ostrava se ale nevzdávají. „O tom, že bychom extraligu nedohráli, jsme vůbec neuvažovali. Budeme bojovat, dokud to půjde. Nejsme v tom sami, stejný problém mají určitě i další sportovní kluby v Ostravě,“ podotkl manažer volejbalistů.