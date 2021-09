„Nic jsem nevyhledával, ale když přišla tahle nabídka, rozhodl jsem se, že půjdu s kůží na trh. Je to pro mě nová výzva a jsem zvědavý, jak to zvládnu,“ vysvětluje hlavní důvod změny. A další? „Že si vylepším němčinu. Na střední jsem ji lehce bojkotoval, protože jsem si říkal, že světem vládne angličtina. Tak doufám, že teď se zvedne,“ usmívá se Václavík.

Dres ostravského libera oblékal devět let. „Přišel jsem v jednadvaceti a byla to velká změna. Brno v té době bylo na chvostu tabulky, v Ostravě se hrálo o první místo. To byl pořádný kontrast,“ vzpomíná na své začátky na severu Moravy a Slezska.

Co obrovskému bojovníkovi a hecíři týmu nejvíc utkvělo v paměti? „Titul, to je jasné. Byl to nejsilnější zážitek v narvané hale,“ připomíná rok 2013, kdy Ostrava cestou na vrchol kosila jednoho favorita za druhým.

„Mám zlato, stříbro i bronz a všechny tři medaile jsou z Ostravy, navíc jsme několikrát vyhráli Český i Česko-Slovenský pohár,“ dodává.

Po titulu si na rok odskočil do Ameriky, kde trénoval mládež. Do Ostravy se vrátil jako hrající asistent trenéra. Po dvou sezonách a odchodu kouče Zdeňka Šmejkala přišla nabídka tým vést. „Takovou šanci v mém věku a s mými zkušenostmi není lehké dostat, takže velké rozmýšlení nad tím nebylo,“ vylíčí Václavík, jak se z něho v jednatřiceti letech stal nejmladší trenér extraligy.

„Cítím vděčnost za to, že šli se mnou do rizika a nastartovali mou trenérskou kariéru. Snad jsem ten jejich odvážný krok nějak splatil,“ doufá. Jeho první trenérská sezona skončila 7. místem, v další tým získal bronz a Jana Václavíka svaz vyhlásil nejlepším trenérem extraligy mužů za rok 2019. Vloni se soutěž nedohrála a Ostravě zůstala 7. příčka ze základní části, letos byla šestá.

„Moje druhá trenérská sezona byla kouzelná. Na konci listopadu jsme chytili hrozný lauf a ten nám vydržel až do konce,“ vzpomíná na první cenný kov v roli kouče. „Musím ale říct, že krásná byla i ta poslední. I když jsme s Libercem prohráli v pátém zápase čtvrtfinále, taky jsem cítil, že jedeme na hranu možného. Klub měl koncem roku finanční problémy, přišli jsme o prvního nahrávače, zvedali jsme se z něčeho a o to víc si toho člověk váží.“

Ač trenérství a učitelství vystudoval na fakultě sportovních studií v Brně, dál se volejbalově vzdělává. „Tahle profese není řemeslo, pokaždé je to jiné – soupeři i lidé, se kterými spolupracujete. Byl jsem se podívat v Polsku a Německu, jak to na nej᠆vyšší úrovni dělají trenéři Gianni a Heynen. Sledoval jsem i olympiádu, abych viděl nové směry a trendy. Jinak to ani nejde,“ konstatuje.

Bude mu ve Švýcarsku, kam ho doprovodila novomanželka, něco scházet? „Ostrava byla mým domovem víc než třetinu života a přirostla mi k srdci, mám tady spoustu přátel. Moc mě potěšilo, když mi předseda Pavel Žurek a manažer Tomáš Zedník řekli, že v klubu mám dveře otevřené. K srdci mi přirostly i Beskydy. Mám je moc rád, za korony jsme tam utíkali snad každý den a bral jsem tam i celou rodinu z Brna,“ vypráví na závěr.