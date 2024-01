/FOTOGALERIE/ Před jedenácti lety patřil k tahounům Ostravy na cestě za senzačním mistrovským titulem. Teď se volejbalový univerzál Peter Michalovič vrátil na „místo činu“ bohatší o zkušenosti, které kromě slovenské reprezentace získal v dalších deseti sezonách během svých angažmá pod vysokou sítí v Itálii, Řecku nebo Francii. Důvod? Dobré vzpomínky a chuť pomoct bývalému týmu do play-off české extraligy.

Slovenský univerzál Peter Michalovič v ostravském dresu s číslem 7. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Michalovič už může nastoupit v sobotním derby ve Frýdku-Místku s Black Volley Beskydy, první trénink s ostravským týmem absolvoval v úterý. „Podařilo se nám rychle vyřídit přestupové formality, které v úterý potvrdila Evropská volejbalová federace CEV,“ řekl Tomáš Zedník, manažer VK Ostrava a asistent trenéra Dariusze Lukse. Michalovič naposledy oblékal dres Smartsystem Fano, účastníka třetí nejvyšší italské soutěže.

Jak došlo k návratu třiatřicetileté volejbalové hvězdy do Ostravy, která je v tabulce české extraligy po devatenácti odehraných kolech jedenáctá? „Peter minulou středu sám zavolal a zeptal se, jestli bychom neměli zájem, aby nám pomohl alespoň do předkola play-off,“ prozradil Tomáš Zedník s tím, že tuto středu byl poslední termín, kdy se mohly soupisky týmů doplnit.

Nad nabídkou zkušeného dvoumetrového univerzála, který byl čtyřikrát vyhlášen nejlepším volejbalistou Slovenska, vůbec neváhal. „Zvlášť, když přišel s požadavky, které finančně jen minimálně zatíží náš klub, hrát bude zadarmo,“ vylíčil ostravský manažer.

V Itálii Michalovič předčasně skončil. „Jeho představy a ty, které měl klub, se lišily a v prosinci se rozešli. Peter se vrátil domů do Malacek a začal hledat nové angažmá, na které se chce připravit,“ vysvětlil Tomáš Zedník, že zkušený volejbalista by rád zamířil do Arabských Emirátů nebo Indonésie, kde jsou soutěže atraktivní a hrají se déle.

„Říkal, že má na Ostravu dobré vzpomínky, proto mi zavolal. Dohodli jsme se na pomoci do předkola play-off, ale pokud by mu nové angažmá nevyšlo, bude u nás pokračovat dál,“ dodal manažer VK Ostrava.