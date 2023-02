Souboj s Benátkami přitom Ostravané zahájili dobře, úvodní set vyhráli 25:19. „Pak se nám nepodařilo pár balonů a svezli jsme se do stejných kolejí, co jsme hrávali doteď. Bylo to ustrašené, nedařilo se nám. Byli jsme bojácní,“ přiznal Dominik Fořt, smečař a kapitán domácího celku, který byl v roce 2013 členem mistrovského kádru.