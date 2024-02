/FOTOGALERIE/ S Prostějovem měly vyrovnanou bilanci, v listopadu s ním doma prohrály (0:3), v lednu na jeho palubovce vyhrály (3:1), teď volejbalistky TJ Ostrava zlomily Hanačky i ve své hale. Ve čtvrtečním 23. kole extraligy je porazily 3:1. Byla to ale parádní dvouhodinová bitva, která se lámala až v koncovkách setů!

Zápas 23. kola extraligy volejbalistek TJ Ostrava - VK Prostějov 3:1. | Foto: TJ Ostrava

Ve třetím vzájemném duelu sezony Ostrava nezvládla jen závěr vyrovnaného úvodního dějství. I další tři sady se rozhodovaly až v koncovkách a úspěšnější v nich pokaždé byly domácí volejbalistky. „Věděli jsme, že přijel těžký soupeř. Výsledek je výborný, bylo to o dva body v každém setu. Hráli jsme velmi týmově a propojili všechny činnosti,“ chválil své svěřenkyně Zdeněk Pommer, trenér Ostravy.

Na esa z podání jeho tým porazil soupeřky 8:3, na body z bloků 11:9. „Koncovky byly vyrovnané, vždy rozhodovaly detaily. Byly jsme v nich šťastnější a důraznější na útoku, to si myslím, že rozhodlo,“ radovala se z výhry domácí kapitánka Sandra Skřivanová. „Diváci vytvořili v hale skvělou atmosféru, která nás hnala od začátku všech setů až do konce,“ poděkovala zkušená univerzálka fanouškům za jejich podporu.

„Nemohu říci, že my bychom nebojovali, právě naopak, ale v klíčových momentech, kdy si to čapneme a máme to na dohrávku, tak si to namažeme do bloku třikrát a nedostaneme se z těžké situace. Do toho pokazíme servisy, což rozhodlo o výsledku druhého setu,“ zklamaně konstatoval Michal Matušov, kouč hostů z Hané.

„Byl to dnes boj, i ve třetím a čtvrtém setu se šlo do koncovky a vždy, když jsme si to mohli přiklonit na naší stranu, tak jsme si ty bodové útoky nedohráli,“ řekl trenér Prostějova, který je v tabulce třetí.

Ostrava je stále pátá, na čtvrtý Olymp ztrácí čtyři body, ale před šestým KP Brno má náskok 11 bodů. „Bereme tři body a jdeme dále. Víme, že máme teď před sebou těžké soupeře,“ připomenul domácí Zdeněk Pommer, že do konce základní části extraligy zbývají čtyři kola. Ostrava v sobotu vyrazí do Brna za vedoucími Šelmami, pak ji čeká domácí duel s druhým Libercem (29. 2.), v Praze se čtvrtým Olympem (2.. 3.) a doma se sedmou Olomoucí (7. 3.).

Extraliga volejbalistek – 23. kolo:

TJ Ostrava – VK Prostějov 3:1 (-23, 26, 23, 25)

Rozhodčí: Peloušek a Olt, čas: 112 min., diváci: 250.

Ostrava: Mikelová 6, Jedličková 13, Skřivanová, Kojdová 14, Hadáčková 14, Kašparová 1, libero Slavíková 21 - Látalová, Jakuškina 4, Jasečková 3. Trenér: Zdeněk Pommer.

Prostějov: Faltínová 19, Löff 7, Tošič 22, Meidlová 5, Trnková 13, Bajusz 1, libero Pállová – Bažó, M. Smolková, J. Smolková 3. Trenér: Michal Matušov.